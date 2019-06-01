讚美雷納德竟被罰款？　聯盟主席：瑞佛斯超越了紅線

▲瑞佛斯因為公開讚美雷納德，被聯盟處以5萬美金罰款。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

日前公開盛讚雷納德(Kawhi Leonard)是當今最像「籃球大帝」喬丹(Michael Jordan)的現役好手，快艇總教練瑞佛斯(Doc Rivers)1日竟被聯盟處以5萬美金罰款，原因是聯盟認為此舉已經觸犯公開招募球員規定。NBA主席席爾瓦(Adam Silver)表示，「聯盟對此有明確的界線，但瑞佛斯跨越了我們的紅線。」

日前瑞佛斯在擔任ESPN冠軍賽系列節目時，公開讚賞雷納德是自己見識過，最像喬丹的球員。

請繼續往下閱讀...

當時瑞佛斯對雷納德可說讚譽有加，除了稱讚他手掌大又能在低位作戰，也認為他無論切入、彈性加上防守及中距離投射都是頂尖水準。

▲雷納德被瑞佛斯稱讚是最接近喬丹的球員。（圖／達志影像／美聯社）

不過快艇今夏將有足夠的頂薪空間，身為洛杉磯子弟兵的雷納德更被視為頭號網羅對象，瑞佛斯的這番言論也遭聯盟盯上，依據非法引誘規則，給予5萬美金罰款處分。

NBA主席席爾瓦表示，「瑞佛斯這麼做已經很久了，罰款並非我的工作樂趣，我能理解媒體對於教練談論明星球員有著濃厚興趣，但聯盟對此有著明確的界定，我們不允許這樣的事情發生。」

席爾瓦強調，「這是一種利益的權衡，我能理解這一點，但瑞佛斯不幸跨越了紅線。」

事實上，這也並非聯盟首度對於此事例開罰，前湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)也曾公開稱讚公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，同樣遭聯盟罰款50000美金。

▲NBA主席席爾瓦認為瑞佛斯踩到了聯盟紅線。（圖／達志影像／美聯社）