杜克選秀大物驚爆動手術　瑞迪許核心肌群傷勢缺陣6周

▲瑞迪許核心肌群動刀，預計將休養6周時間。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA年度總冠軍戰如火如荼進行，而台灣時間6月21日即將到來的NBA新人選秀會，目前更是進入最後倒數階段。本屆待選新秀中聲勢最高的「杜克3王」，其中6呎8吋(約203公分)的瑞迪許(瑞迪許Cam Reddish)卻傳出將進行核心肌群手術，預計至少缺陣6周，是否影響其選秀聲勢，則還需後續觀察。

預計將於6月21日在籃網主場巴克萊中心(Barclays center)舉辦的2019年選秀會，本屆參選新秀中最受矚目的，莫過於杜克鋒線3星威廉森(Zion Williamson)、巴瑞特(R.J. Barrett)以及瑞迪許，3人都被看好是此次「樂透順位」就能上榜的焦點新星，甚至是前兩者還是前3順位的最大熱門。

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不過，整個大1賽季都飽受核心肌群傷病困擾的瑞迪許，近日卻傳出將動刀進行手術狀況，恢復期預計將長達6周時間，是否會因此影響其選秀順位，後續還須評估。

瑞迪許本季在杜克平均上場29.7分鐘，貢獻13.5分、3.7籃板、1.9助攻、1.6抄截，具備小前鋒位置所需的體能及運動能力，是其最大優勢。

目前瑞迪許在知名選秀預測網站nbadraft.net的模擬順位落在首輪第8順位，而威廉森及巴瑞特分別是1、3位，而此次選秀狀元籤，日前由鵜鶘幸運以6%機率抽中，灰熊及尼克分別手握第2及第3順位籤。

▲瑞迪許被看好是本屆新秀中極具天賦的側翼戰力。（圖／達志影像／美聯社）