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NBA冠軍戰／G1收視差？　加拿大410萬人收看破紀錄

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▲勇士格林、Drake；暴龍西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲冠軍首戰加拿大有破紀錄的410萬人收看。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA年度冠軍首戰31日登場，史上首次的美國境外冠軍戰，最終也由主場暴龍贏得勝利。但G1收視率出爐後，卻僅有10.1%，寫下NBA近10年以來的決賽G1收視率新低。不過在加拿大收視方面卻開出超亮眼紅盤，估計超過410萬人收看，以加國總人口數3700萬人來說，等於每10人就有1人看了冠軍賽首戰。

本季NBA決賽雖然仍有衛冕軍勇士撐場，但少了超級球星詹姆斯(LeBron James)撐場，確實讓冠軍系列賽少了些看點及火花。

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G1收視率出爐後，整體收視率僅有10.1%，比上季勇士vs.騎士G1首戰的12.3%下滑不少，更寫下NBA近10年以來的G1首戰收視新低。

不過此數據也並非完全反映真實狀況，因為負責收視率調查的AC尼爾森，並未將加拿大收視群列為追蹤對象。但根據《the score》的收視調查，G1在加拿大最高峰時刻的觀賽人數來到了410萬人，一舉寫下加拿大的收視紀錄。

以加拿大目前總人口數3700萬人來算，等同於全國超過10分之1的人，都看了冠軍首戰，也證明暴龍確實獲得了全國多數民眾力挺。

▲勇士格林、Drake；暴龍西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國收視率調查G1收視率僅10.1%，寫下NBA近10年來首戰新低。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 暴龍勇士總冠軍NBA籃球加拿大收視率
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