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讚西亞卡姆進步顯著　格林：沒想過他能達到這個水平

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▲▼ 暴龍西亞卡姆（Pascal Siakam）（圖／達志影像／美聯社）

▲格林認為西亞卡姆進步幅度超過自己的想像。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

暴龍順利在NBA總冠軍G1告捷，西亞卡姆(Pascal Siakam)狂轟32分、8籃板、5助攻、2阻攻的精采表現絕對就是關鍵。一路從非洲喀麥隆打入世界頂尖籃球殿堂的年輕小子，成功贏得了外界的重視。勇士格林(Draymond Green)就表示，「西亞卡姆已經成為球隊第2甚至第1進攻選擇，我沒想到他能達到現在這個水平。」

單場15投13中，高達82.4%的投籃命中率，西亞卡姆首度站上冠軍賽舞台，就用極為搶眼的表現震驚世人，甚至令衛冕軍勇士也對其無計可施。

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全場負責看防西亞卡姆的格林就說，「西亞卡姆已經成為了暴龍的進攻第2選擇，甚至是頭號選擇，在去年我和他對陣時，我沒想到他能達到現在的水準，我相信他花了很多時間去訓練，而這些努力得到了回報。」

本季例行賽兩次交手都由暴龍勝出，勇士諸將也坦言，相形之下對暴龍確實較為陌生，格林就表示，「暴龍有很多速度極快的球員，我們現在知道了這一點，就能知道接下來怎麼調整。他們真的很快，比影片上看起來還要再快一些。」

▲勇士格林、Drake；暴龍西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林認為西亞卡姆已經是暴龍陣中第2甚至第1進攻點。（圖／達志影像／美聯社）

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