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亞洲盃男籃資格賽6月8日抽籤　中國等6強列名種子隊

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▲▼雅加達亞運，男籃銅牌戰，中華男籃，劉錚。（圖／記者季相儒攝）

▲中華男籃接下來將於11月出征亞洲盃男籃資格賽。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／綜合報導

訂於2021年舉行亞洲盃男籃，其資格賽將於今年11月正式登場，而分組抽籤也將於6月8日在印度進行，此次包括澳洲、中國、菲律賓、伊朗、約旦及黎巴嫩被列為種子隊，共24支球隊爭取進入16強正賽機會。

對於中華男籃來說，今年度唯一的正式國際賽事就是此次的亞洲盃男籃資格賽，究竟此次中華男籃將以國家一隊的主力陣容出征，或是年輕的二隊出馬磨練，此次分組抽籤後，態勢也將逐漸明瞭。

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此次亞洲盃男籃資格賽抽籤將於6月8日在印度舉行，共24支參賽球隊，爭取進入16強預賽機會，這也是亞洲盃史上首次，全數參賽球隊都將透過資格賽方式，爭取進入預賽席次。

此次包括澳洲、中國、菲律賓、伊朗、約旦及黎巴嫩都被列為種子隊，屆時24隊將分成6組，進行主客場賽制的資格賽。

至於中華男籃方面，7月瓊斯盃將成為藍、白兩隊的磨練重點賽事，中華藍日前選出16人培訓名單後，6月10日將展開集訓，最新消息集訓地點將前進彰化。至於中華白方面，目前全隊遠赴俄羅斯進行移訓對抗賽，陣中幾名年輕小將也展現大將之風，希望能爭取晉級一隊機會。

▼中國男籃控球郭艾倫。（圖／CFP））

▲中國男籃在此次亞洲盃男籃資格賽被列為種子隊。（圖／CFP）

關鍵字： 亞洲盃男籃資格賽籃球中華隊中華男籃
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