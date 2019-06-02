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NBA冠軍戰／和Drake互噴垃圾話　格林：外界反應過度

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▲勇士格林、Drake；暴龍西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林與德瑞克首站賽後出現口角，兩人垃圾話交鋒不斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

總冠軍首戰賽後，勇士明星前鋒格林(Draymond Green)與暴龍死忠球迷，知名饒舌天王德瑞克(Drake)疑似「擦槍走火」出現雙方互噴垃圾話狀況，賽後引發外界熱議。但格林2日接受訪問時直言，「噴垃圾話是個很平常的狀況，外界有些反應過度了。」

身為暴龍死忠「鐵粉」，德瑞克在冠軍系列首戰可說用盡全力，力挺支持暴龍，不僅穿上老柯瑞(Dell Curry)球衣，更在暴龍贏球後與格林直接在場邊互噴垃圾話，成為首戰賽後另類焦點。

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當時賽後記者會上，就有媒體問及此事，但格林當下僅以希望外界多關注籃球方面的問題，讓提問者碰了軟釘子。

2日格林再度被問及此事時則強調，「我們都在噴垃圾話，但我們身處的這個時代，似乎什麼都會成為一個大問題。所以當人們看見其他人在噴垃圾話時，就會認為他們討厭彼此，而這就是再典型不過的過度反應。」

事實上，德瑞克與勇士幾名超級球星的私交都相當不錯，首戰他在手臂套上護腕，就是為了遮掩杜蘭特(Kevin Durant)與柯瑞(Stephen Curry)的背號刺青，而格林更是曾在德瑞克的單曲之中被提及，上個賽季格林更曾穿著有關德瑞克專輯的外套現身，雙方情誼可說相當深厚。

▲柯瑞、格林 。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林認為外界放大了他與德瑞克互噴垃圾化的狀況。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 格林勇士暴龍德瑞克總冠軍Drake
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