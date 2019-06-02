NBA冠軍戰／挺KD　勇士柯爾：杜蘭特進攻武器比喬丹多

▲勇士總教練柯爾認為杜蘭特的進攻武器比喬丹還多。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

雖然是否將於總冠軍第4戰復出尚無定論，但杜蘭特(Kevin Durant)能否回歸助陣，顯然對衛冕軍勇士來說極為重要。近日勇士總教練柯爾(Steve Kerr)受訪時就直言，「我知道這聽起來很瘋狂，但杜蘭特的進攻武器甚至比喬丹(Michael Jordan)還要多。」

球員時代就在公牛、馬刺時期一共拿下5枚冠軍戒，柯爾如今貴為勇士總教練，過去4年更率隊奪下3冠，可說是當代最強教頭。

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另外，球員時代就與喬丹、皮朋(Scottie Pippen)及羅德曼(Dennis Rodman)等偉大球星同隊，如今又能執教柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特等當代最佳球員，柯爾口中說出的言論，自然也有其份量及參考性。

近日柯爾就指出，「我知道這聽起來很瘋狂，但杜蘭特的進攻武器真的比喬丹還多！」顯然對於子弟兵KD有著極高評價。

和籃球史上最偉大的「空中飛人」相比，實際身高可能超過7呎的杜蘭特在進攻火力、技巧上，都和喬丹有過之而無不及，在決勝時刻的強大心臟與取分能力，更讓KD成為當代最強的得分機器。

但喬丹畢竟手握6枚NBA總冠軍戒，和杜蘭特的兩枚相比還是領先不少，且喬丹的偉大神蹟已經是全世界公認狀況下，杜蘭特恐怕還需要更多冠軍加持，才能驗證總教練的力挺言論。

只不過目前杜蘭特雖傳出可能的復出時間將是總冠軍第4戰，但目前他仍未實際參與團隊練球，甚至還無法正常跑步，究竟KD屆時能否助衛冕軍一臂之力，目前仍打上大大問號。

▲杜蘭特究竟何時能夠復出，將左右勇士能否衛冕奪冠。（圖／達志影像／美聯社）