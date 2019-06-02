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天行者誓言效忠黃蜂　華克：夏洛特是續約優先選擇

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▲黃蜂華克，暴龍西亞卡姆、雷納德。（圖／CFP）

▲華克(右)本季打出生涯最佳表現，入選聯盟年度第3隊。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

本季風光入選NBA「年度第3隊」，更連續3年成為東區明星賽球員，「天行者」華克(Kemba Walker)這個賽季雖無緣帶領黃蜂闖入東區季後賽，但個人表現絕對值得肯定。本季結束約滿後，華克近日也正式表態，強調續留夏洛特是自己的優先選擇，也由於入選年度第3隊，華克續約黃蜂的價碼將可上漲到2.21億美元。

2018-19賽季82場全勤，平均繳出25.6分、4.4籃板、5.9助攻、1.2抄截，外帶每場投進3.2顆三分球，華課本季繳出「生涯年」最佳表現後，也讓他日前風光入選聯盟年度第3隊，這也代表著本季約滿後，華克與黃蜂續約的原價碼5年1.9億，將可上升到2.21億美金。這也讓華克近日正式表態，強調與黃蜂續約將是自己的優先選項。

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華克表示，「我已經在這裡效力8個賽季，沒有多少人有機會在整個職業生涯都效力於同一支隊伍。夏洛特就是我的家，這8年對我來說太神奇了，我的家庭喜愛這裡，球迷也非常愛我，球團也非常棒，並給予了我很多的機會。」

華克也透露，自己在知道入選年度第3隊的當下，就忍不住激動落淚，「我就是哭了！眼淚就這樣從我眼裡流下，我只是個來自紐約布朗克斯的小孩，這對我來說太瘋狂了，我到現在仍不敢相信。」

現年29歲的華克也強調，「我知道網路上很多人都勸我應該離開，但他們不懂的是，所謂的去別的地方贏球根本是虛幻的，沒有在哪裡能保證贏得勝利。」

▲黃蜂華克。（圖／達志影像／美聯社）

▲華克強調自己願意優先與黃蜂續約。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 華克天行者黃蜂NBA籃球Kemba Walker
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