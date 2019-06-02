「選秀榜眼」大熱門也動刀　摩朗特停止試訓3至4周

▲選秀榜眼大熱門摩朗特膝蓋手術，預計休養3到4周。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

繼1日「杜克3王」之一的瑞迪許(Cam Reddish)傳出將進行核心肌群手術，預計缺陣6周時間後，2日又有今年選秀會「榜眼」大熱門摩朗特(Ja Morant)，也確定進行右膝關節鏡手術，清除內部游離體。所幸此手術只需休養3到4周，但也代表摩朗特接下來將缺席所有的球隊測試邀請。

身為今夏NBA新人選秀會上，最熱門的控衛大物，摩朗特出色的運動能力及體能，讓外界將他視為具備「大三元製造機」衛斯布魯克(Russell Westbrook)模板等級的超級新秀。

請繼續往下閱讀...

摩朗特的選前預測順位，也一直高居前3，被視為除了狀元大熱門威廉森威廉森(Zion Williamson)之外，最可能的選秀榜眼(第2順位)人選。

不過2日傳出摩朗特將進行右膝關節鏡微創手術，清除內部的游離體，不過此手術僅需3到4周時間就能恢復，屆時正好能趕上本屆新人選秀會，即便台灣時間7月6日開始的NBA夏季聯盟，估計出賽狀況也將不會受到任何影響。

目前首輪前3順位分別為鵜鶘、灰熊及尼克，摩朗特很可能成為灰熊鎖定的榜眼人選，究竟此手術是否會影響灰熊的最終決定，台灣時間6月21日登場的NBA新人選秀會就將見分曉。

▲摩朗特是本屆NBA新人選秀榜眼大熱門。（圖／達志影像／美聯社）