NBA冠軍戰／雷納德、湯普森G2互飆　暴龍半場59比54領先

▲雷納德火力全開，領軍暴龍G2上半場取得領先。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA總冠軍第2戰3日登場，首戰失利的衛冕軍勇士，開賽就變陣改以「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)重返先發火線，首節「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)就火力全開獨拿11分，半場也有18分進帳，但暴龍也靠雷納德(Kawhi Leonard)飆分回應，上半場暴龍在雷納德16分、6籃板帶領下，取得59比54領先。

首役失利後傳出賽後相當「不爽」的湯普森，開賽果然說到做到，包辦勇士首節前8分，但暴龍也由雷納德單節獨拿9分，加上西亞卡姆(Pascal Siakam)首節剩下4分7秒時上演空中接力爆扣，令北國軍團士氣大振，也取得19比13領先。

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勇士隨後穩住陣腳，一波10比0攻勢逆轉取得領先，但暴龍不惶多讓連拿6分再度超前，首節打完暴龍27比26取得領先優勢。

湯普森與格林(Draymond Green)首節合力包辦20分，而暴龍首節就有7人得分，順利取得1分小幅領先。且勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)首節終了就因身體不適回到休息室治療，直到第2節開打超過4分鐘才再度回歸。

第2節暴龍輪到范弗利特(Fred VanVleet)發威，在他又投又切帶動下，暴龍打出8比0攻勢，不過此時卡森斯總算發威，個人連拿7分幫助灣區軍團迎頭趕上，但暴龍替補群起發威，上半場終了前5分16秒雷納德再完成精彩三分打，暴龍取得47比35大幅領先。

隨後勇士仍無法擺脫上半場團隊低迷命中率泥沼，僅能靠柯瑞、湯普森零星單打追分，但好消息是柯瑞此節回神有12分進帳，但半場暴龍仍以5分領先。



▲上半場柯瑞身體不適一度退場，勇士G2陷入苦戰。（圖／達志影像／美聯社）