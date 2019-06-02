從雷納德身上學到很多　字母哥：夏天將強化中距離投射

▲安戴托昆波(右)坦言從暴龍雷納德身上學到很多。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本季拿下例行賽全聯盟第1位，在外界一致看好情況下，公鹿卻在東區決賽2連勝後4連敗，讓「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)無緣爭冠美夢。安戴托昆波近日受訪時表示，「自己在東區決賽上，從雷納德(Kawhi Leonard)身上學到很多，我也將在休季期間徹底苦練中距離投籃。」

帶領公鹿打下本季全聯盟最佳的60勝22敗戰績，安戴托昆波卻在東區冠軍賽重重摔了一跤，面對雷納德與北國軍團，最終6戰輸給暴龍，無緣挺進本季年度冠軍戰。

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對此，安戴托昆波也直言，自己從雷納德身上學到了很多，「我從雷納德身上學到很多東西，向是他的耐心、比賽方式，以及在中距離的投射能力。只要把球帶進三分線一步，雷納德就能面對防守強行投籃，他幾乎是無差別性的單打，並能面對所有的防守，為什麼他能做到這一切，因為他在中距離有威脅性。」

安戴托昆波進一步說道，「我說的就是那種15英呎的中距離跳投，所有的偉大球員都有這項技能，除了雷納德外，布萊恩(Kobe Bryant)、喬丹(Michael Jordan)、杜蘭特(Kevin Durant)及詹姆斯(LeBron James)都是如此。」

「如果你想要成為一位關鍵先生，你就必須擁有中距離投籃，而不是進攻油漆區。」安戴托昆波如此說道。

▲字母哥休賽季的首要目標，就是加強自己的中距離投射能力。（圖／達志影像／美聯社）