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NBA冠軍戰／G2勇士109比104逆轉勝　暴龍第3節大當機嘗苦果

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▲暴龍雷納德、勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士展現衛冕軍韌性，柯瑞領軍在第2戰贏球扳平戰局。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

首戰展現主場強大氣勢的暴龍，3日在NBA冠軍系列G2依舊銳不可擋，上半場就以5分領先勇士，但灣區軍團第3節展現衛冕軍韌性，單節打出18比0猛攻逆轉超前，末節勇士湯普森(Klay Thompson)雖左大腿拉傷退場，但勇士仍靠柯瑞(Stephen Curry)穩住陣腳，加上伊古達拉(Andre Iguodala)終場前7秒關鍵三分命中，最終勇士109比104勝出，系列戰扳成1比1平。

開賽衛冕軍就出招變陣，改以「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)重回先發固守禁區，加上首節「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)就火力全開獨拿11分，勇士展現強大贏球氣勢。不過暴龍首節也由一哥雷納德(Kawhi Leonard)領軍飆分，首節打完助隊1分領先勇士。

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第2節暴龍持續狂轟猛炸，替補奇兵范弗利特(Fred VanVleet)依舊手感火燙，加上雷納德半場終了前5分16秒一次禁區3分打，讓暴龍取得半場最多的12分領先。

首節結束一度因身體不適回到休息室治療的勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)，第2節回歸後總算找回節奏，在他單節獨拿12分帶動下，改變了團隊命中率一度不到3成的低迷狀態，半場打完勇士以5分落後緊咬。

▲暴龍雷納德、勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森開賽就火力全開，負傷退場仍助勇士拿下G2勝利。（圖／達志影像／美聯社）

第3節勇士率先打出18比0猛烈攻勢，比分瞬間逆轉超前13分，反觀暴龍則是莫名陷入低迷，超過5分半鐘無法得分，暴龍連喊兩次暫停，仍止不住勇士反撲氣勢。暴龍直到第3節剩下6分20秒，才由范弗利特三分球開張。

隨後雷納德也用切入3分打，讓暴龍稍稍回神，西亞卡姆(Pascal Siakam)一次抄截後精彩爆扣追成僅7分差，但3節打完勇士上演絕地逆轉，反以88比80超前。

末節暴龍一度追成僅4分差，但勇士靠著柯瑞三分冷箭穩住陣腳，不過湯普森一次外線出手造成左大腿拉傷暫時退場，但勇士不僅進攻端穩定領先達12分，在防守上也針對雷納德進行針對性包夾，讓暴龍攻勢屢屢受挫，羅瑞(Kyle Lowry)企圖抄球6犯退場，讓暴龍追分更加無力。

終場前26.9秒，暴龍雖靠著格林(Danny Green)三分球追成僅兩分差，但勇士老將伊古達拉於終場前7秒飆進關鍵致勝三分，助衛冕軍收下G2勝利，系列戰也扳成1比1平。

勇士此戰以湯普森25分、5籃板、5助攻最佳，柯瑞23分，卡森斯則有11分、10籃板、6助攻。暴龍方面，雷納德仍砍下全場最高34分、14籃板，但首役拿下32分的西亞卡姆此戰被徹底壓制，全場18投僅5中，12分、8籃板進帳。

▲暴龍雷納德、勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德G2遭到勇士重兵看防，進攻端仍有穩定發揮。（圖／達志影像／美聯社）

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