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NBA冠軍戰／破勇士主場關鍵　雷納德：就是團結一致

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▲勇士卡森斯、柯瑞、湯普森、柯爾，暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德強調接下來就是靠團結來攻破勇士主場。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

暴龍3日在NBA總冠軍系列第2戰以5分輸球，也讓勇士將戰局扳成1比1平手局面。面對接下來3、4戰將於勇士主場開打，暴龍如何在客場攻破衛冕軍大本營，也成為最大關注焦點。暴龍當家球星雷納德(Kawhi Leonard)被問到要如何在衛冕軍大本營贏得勝利時表示，「就是團結一致，不犯錯誤並打得強硬。」

暴龍在冠軍第2戰以5分之差敗北，第3節被勇士一波18比0逆襲，加上老將伊古達拉(Andre Iguodala)最後關鍵三分命中，成為贏球最大關鍵。

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反觀輸球的暴龍方面，即便上半場取得5分領先優勢，但第3節全隊莫名進攻斷電狀況，確實成為輸球最大主因，即便一哥雷納德全場火力依舊驚人，狂砍34分、14籃板，暴龍在最後也一度追成僅兩分差，但仍遭衛冕軍將戰局扳平，雙方等同重新來過。

雷納德被問到將如何在客場取勝時表示，「就是團結一致！這是個顯而易見的道理，當你在別人的主場時，對手的觀眾就像是球隊第6人，我們必須打得強硬並不犯錯誤，並減少失誤，要和在主場做的事情沒什麼分別。」

▲NBA總冠軍戰，暴龍vs勇士，格林、雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德遭重兵看防仍舊表現優異。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 雷納德暴龍NBA籃球Kawhi Leonard西亞卡姆勇士柯瑞湯普森總冠軍
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