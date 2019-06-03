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NBA冠軍戰／疑似脫水仍砍23分助勝　柯瑞：還需3場勝利

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▲勇士卡森斯、柯瑞、湯普森、柯爾，暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞強調現在的重點就是再搶3勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

總冠軍第2戰，勇士王牌球星柯瑞(Stephen Curry)首節打完就退回休息室接受治療，但隨後在第2節重新歸隊上陣，全場斬獲23分、3籃板、4助攻、3抄截，順利幫助勇士扳平戰局。賽後勇士教頭柯爾(Steve Kerr)透露柯瑞疑似出現脫水狀況。但柯瑞本人則表示，「還有3場勝利必須拿下，我們必須持續向前邁進。」

為了避免陷入0勝2敗的不利狀況，勇士3日在冠軍G2展現強大氣勢，即便有4名球員都因傷勢或狀態不適先後進入休息室治療，但最終勇士總算以5分驚險勝出，將戰局扳成1比1平手。

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針對柯瑞首節身體就出狀況，賽後勇士總教練柯爾透露，「柯瑞在比賽首節出現頭暈目眩的狀況，疑似是脫水，但經過回到休息室治療後狀態明顯好轉。」

不過此戰柯瑞確實內、外在都遭遇嚴峻考驗，除了開賽身體就出狀況外，末節暴龍更罕見祭出「1盯人4區域」(box and one)的防守陣式，直接阻斷柯瑞的接球機會，柯瑞在末節出賽整整7分59秒，毫無任何得分進帳，但憑藉前3節累積的23分、3籃板、4助攻、3抄截，最終仍替勇士穩住勝果。

柯瑞賽後強調，「教練總是告訴我們，每個人都有機會在某個時刻幫助球隊贏得總冠軍，只要能保持下去並堅持耐心。我們還需要3場勝利，還需要持續前進，這種精神是我們DNA中的一部份，絕對不是說說而已。」

接下來總冠軍3、4戰將回到勇士主場進行，對於衛冕軍來說絕對是一大利多，屆時柯瑞能否再顯神射美技，場上就將見真章。

▲暴龍雷納德、勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞仍是勇士攻守的重點指標。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 柯瑞湯普森勇士暴龍雷納德西亞卡姆NBA總冠軍戰籃球
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