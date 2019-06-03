NBA冠軍戰／浪花弟怒氣燃燒飆分　湯普森：不會缺席G3

▲湯普森飆25分，助勇士贏得冠軍第2戰勝利。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

首戰失利後被隊友爆料相當「不爽」，勇士「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)在冠軍第2戰展現飆分霸氣，即便末節因左大腿拉傷提前退場，但仍繳出全隊最高25分外帶5籃板、5助攻。賽後勇士總教練表示，「湯普森告訴我他只是小傷。」湯普森本人也直言，「我不認為我會在回到主場的第3戰缺席！」

首戰衛冕軍勇士遭暴龍擊敗，系列陷入0比1落後，賽後格林(Draymond Green)就爆料湯普森相當不爽，一定會在第2戰做出回應。

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而湯普森果然也說到做到，G2開賽就火力全開，包辦勇士全隊前8分，首節就拿下11分進帳，也是勇士上半場能夠緊咬比分不放關鍵。

湯普森末節雖然在一次跳投落地後，不慎拉傷左大腿退場治療，但在負傷前已經以17投10中，包含三分球6投4中的穩定表現，攻下25分、5籃板、5助攻，連同柯瑞(Stephen Curry)的23分、4助攻、3抄截在內，勇士「浪花兄弟」成功領軍扳平戰局。

賽後選擇和杜蘭特(Kevin Durant)一起在球員通道迎接隊友，左大腿包上冰塊冰敷的湯普森被問及傷勢狀況時直言，「我不認為我會缺席冠軍第3戰！」

勇士總教練柯爾(Steve Kerr)賽後記者會上也說，「湯普森告訴我只是小傷，但究竟傷勢狀況如何，還是要經過醫療團隊評估後才能確定。」

▲湯普森強調自己絕對不會因傷缺席第3戰。（圖／達志影像／美聯社）