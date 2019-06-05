天行者留定了　黃蜂續約華克成首要目標

▲華克本季打出生涯最佳表現，黃蜂有機會以天價留人。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

日前才公開表態，強調續留黃蜂將是自己的首選，「天行者」華克(Kemba Walker)如今似乎也得到了黃蜂球團的善意回應。據了解黃蜂也將續約這位球隊當家主控視為這個夏天的首要目標。華克若續留夏洛特，憑藉這個賽季風光入選聯盟「年度第3隊」，薪資將可達到5年2.21億美金的天價。

本季打出生涯年表現，每場平均可繳出25.6分、4.4籃板、5.9助攻、1.2抄截的華克，日前更獲得聯盟「年度第3隊」殊榮肯定，可說打出了生涯年最佳表現。

請繼續往下閱讀...

日前華克也公開表態，強調續留夏洛特將是自己的首選，也希望球員生涯都只為黃蜂效力。

根據《The Athletic》報導指出，黃蜂球團與華課都把續約今夏自由球員市場開啟後的首要目標。

由於華克本季最終入選年度第3隊，因此他若和母隊黃蜂續約，價碼將可增加3000萬美金來到5年2億2100萬美金，先前華克與黃蜂曾於2015年簽下一紙4年4800萬美金合約，如今「天行者」也用實際表現贏得肯定，有機會面子與荷包雙贏。

▲華克有望持續扮演黃蜂領袖角色。（圖／達志影像／美聯社）