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籃球金童光彩不再？　盧比歐自爆爵士下季不續約

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▲塞爾提克海沃德、爵士盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲盧比歐自爆爵士已經表態下季不和他續約。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

曾經是炙手可熱的「歐洲籃球金童」，爵士主控盧比歐(Ricky Rubio)近年來卻在整體表現未有明顯成長情況下，逐漸失去昔日的人氣及風采。今年7月1號將成為受限自由球員情況下，盧比歐日前更直接爆料指出，「爵士球團已經向我表明，自己並非球隊的續約首選。」這似乎也說明了盧比歐的爵士生涯，已經提前告終。

今年10月就要滿29歲，盧比歐在NBA賽場闖蕩8個賽季後，本季平均仍有12.7分、3.6籃板、6.1助攻、1.3抄截的水準演出，但外線問題始終成為他往頂尖球星邁進的最大罩門。

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本季盧比歐整體投籃命中率僅有40.4%，三分球命中率也只有31.1%，在這個強調外線與速度的小球年代，即便擁有優異的傳球及防守能力，但慘澹的外線投籃，仍讓盧比歐在球隊無法成為掌握主動權的焦點球星。

盧比歐日前接受西班牙媒體訪問時透露，「爵士球團已經向我說明，自己並非他們這個夏天的主要續約目標。」

此舉幾乎也明白表示盧比歐過去兩季的爵士生涯即將劃上休止符，這位西班牙戰將也強調，接下來希望能加入具有爭冠實力的球隊發展。

魯比歐強調，「目前我最確定的一件事，就是我會找到最適合我的狀況，包括教練、球隊都是如此，我希望能在最棒的狀態下表現自己，並且開心打球。」

▲爵士盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲投籃穩定性始終是盧比歐最大罩門。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 盧比歐金童籃球金童NBA爵士Ricky RubioNBA
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