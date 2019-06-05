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WSBL／女籃新紀元　首屆新人選秀會7月3日登場

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▲WSBL第14季開季記者會，眾家好手展現SHERO活力。（圖／籃協提供）

▲WSBL前14季都未曾有過明確選秀制度。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

相較於男籃近日是否「職業化」的紛擾尚未有正式定論，但身為國內女籃最高殿堂的WSBL，7月3日將正式舉辦首次「新人選秀會」，包括合約年限，以及最重要的薪資保障部分，都有明文正式規定。不過各隊可提出5名「建教合作」保障名單，究竟在大名單下還能有多少好手報名選秀，也相當值得觀察。

已經進行長達14季的WSBL，目前共有國泰、電信、台元、台電4隊參賽，本季除了面臨多達12位好手轉戰對岸WCBA職業聯賽的「西進潮」，籃協方面也終於拍板定案，將於7月3日進行14季以來的首次新人選秀會。

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此次選秀除了明訂選秀資格、順序、方式等基本條款外，更重要的就是讓球員薪資制度徹底「透明化」，選秀辦法上明訂首輪新秀每個月至少保障45000元合約兩年，第2輪也有40000元，至於第3輪者合約則保障1年。

▲WSBL國泰陳薇安、黃鈴娟、藍浩語。（圖／籃協提供）

▲WSBL選秀制度的制定，用意就是希望未來各隊戰力能夠更加均衡。（圖／籃協提供）

另外如在合約內獲得球隊同意赴海外打球，回國後仍需重返母隊至合約期滿，對於西進潮狀況也明文進行規範。

不過，此次選秀會上有重大「但書」存在，也就是球隊與學校存有建教關係者，可從中選出5名球員，成為所謂的保障名單，不需參加選秀。

因此在WSBL現有4隊情況下，最多可能出現20名球員不需選秀狀況，那麼在這份「大」名單之外，究竟還會有多少好手投入首屆的WSBL選秀，其實力是否又真能被各球團所看中？這或許都將要到選秀日當天，才能見真章。

目前不少球隊所謂的建教合作，已經從HBL高中階段開始存在，若以此條款為例，很可能出現高中球員就被放在所謂的保障名單中，等於變相「綁人」可能達7年時間，這樣的「保障名單」存在的必要性與模式，後續或許還有修訂的必要性。

當然，能夠跨出改變的第一步，已經值得鼓勵，近年來WSBL確實養出不少死忠女籃收視族群情況下，選秀制度的建立相信只是首步，未來是否出現過去曾討論實行的「洋將」制度，或許都將是WSBL變革的嶄新方向。

▲WSBL電信潘姿吟、台電郭佳紋。（圖／籃協提供）

▲WSBL在即將邁入第15季情況下，終於有了新人選秀會誕生。（圖／籃協提供）

關鍵字： WSBLWCBA籃球女籃新人選秀選秀選秀會
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