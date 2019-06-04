NBA冠軍戰／勇士傷兵潮　柯爾：全隊只剩李文斯頓健康

▲勇士教頭柯爾幽默表示，李文斯頓是全隊目前唯一健康球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

衛冕軍勇士6日將迎接冠軍第3戰到來，但陣中卻意外湧現「傷兵潮」，包括確定報銷的長人魯尼(Kevon Looney)，以及第3戰是否上陣仍未定的主力射手湯普森(Kaly Thompson)。總教練柯爾(Steve Kerr)就無奈幽默表示，「李文斯頓(Shaun Livingston)可能是全隊唯一健康的球員了，但無論剩下誰，我們都會繼續戰鬥。」

勇士雖然在第2戰驚險拿下勝利，將系列戰扳成1比1平，但也付出慘痛代價，魯尼確定鎖骨骨折，可能剩餘冠軍賽都將全數報銷，至於「浪花弟」湯普森則是左大腿拉傷，第3戰是否上陣仍在未定之天。

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總教練柯爾在受訪時「苦中作樂」的向後衛李文斯頓說，「身為全隊現在唯一健康的球員，你的感覺如何？」

而李文斯頓也幽默回應，「其實我也沒想到會這樣！」

但柯爾強調，「能夠連續5年都打入總冠軍賽，這當然是了不起的成就，但球員無論心理或生理上都已經相當疲勞了，我對這支球隊感到無比驕傲，無論還剩下誰，我們都將會繼續戰鬥下去。」

勇士除了上述兩名傷兵外，主力大將杜蘭特(Kevin Durant)因右小腿拉傷持續缺陣，雖一度傳出可能於G4復出，但目前仍尚未確定。

至於一哥柯瑞(Stephen Curry)，先前曾遭遇左手指脫臼狀況，其實也是帶傷上陣應戰。

▲勇士傷兵潮來襲。（圖／達志影像／美聯社）