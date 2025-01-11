林昀儒碩士論文登微博熱搜！分析樊振東「慣性技術」　2人私交曝

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒在國際賽場上多次有亮眼成績，除了在台灣擁有高人氣外，在大陸也經常引發討論。目前正就讀輔大體育系碩士班的他，近日完成碩士論文前三章口試，而論文內容竟是研究中國27歲球王樊振東的「慣性技術分析」，消息一出，瞬間登上微博熱搜。

在跨年夜登場的2024中國乒超聯賽總決賽男子團體準決賽中，林昀儒所屬的山東魏橋就擊敗「超級全滿貫」樊振東帶領的上海地產，最終獲得冠軍，而他在賽事結束後，也隨即回台準備碩士論文。令人意外的是，他在徵得樊振東同意後，也將對方當作研究對象，此次的論文題目就正是「2024年巴黎奧運會男子桌球單打金牌選手樊振東之慣性技術分析」。

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▲大陸前桌球世界球王樊振東。（圖／路透社）

實際上，林昀儒與樊振東雖是賽場上的老對手，但兩人私下交情非常好，過去就曾一起飛往新加坡觀賞泰勒絲時代巡迴演唱會（The Eras Tour），當時樊振東在現場瘋狂跟唱，而林昀儒則拿起手機記錄樊振東的表演，這段畫面曝光後，甚至讓網友笑稱：「（林昀儒）確定不是去看樊振東的演唱會嗎？」

而在林昀儒23歲生日當天，樊振東也現身林昀儒的貼文留言「一眨眼你都23了，But I'm feeling 22。」這段英文正是出自於泰勒絲專輯《紅色（Red）》的熱門歌曲〈22〉的歌詞。林昀儒隨即回應下一句歌詞：「Everything will be alright」。展現了他與樊振東之間的好默契。