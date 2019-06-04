中華白男籃俄羅斯交流戰奪季軍　范士恩獲最佳5人殊榮

▲中華白男籃在俄羅斯ISBC盃奪下季軍，范士恩拿下大會最佳5人。（圖／取自ISBC官網）

記者杜奕君／綜合報導

自5月中開訓的中華男籃白隊，日前遠征俄羅斯參加大學籃球邀請賽(ISBC 2019)，這批國家2隊小將展現強大戰力，在季軍戰順利以90比81擊敗克羅埃西亞，順利贏得本屆賽事第3名殊榮。另外，季軍戰拿下18分、9籃板、2抄截的范士恩，最終也入選本屆大會「最佳5人」殊榮。

本次為備戰瓊斯盃而提前於5月中展開集訓的中華白，日前遠赴俄羅斯參賽ISBC大學邀請賽，中華小將們在分組賽就接連擊敗克羅埃西亞、俄羅斯2隊，以分組第1晉級。

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▲中華白小將林庭謙此次賽事多次展現扣籃美技。（圖／取自ISBC官網）

8強戰中華白持續出擊，32分痛宰斯洛維尼亞晉級4強，不過4強面對俄羅斯青年國家隊1隊，最終以52比83落敗無緣爭冠。

不過季軍戰中華白重新上緊發條，最終以9分之差再次擊退克羅埃西亞，成功奪下本屆賽事季軍殊榮。

目前效力SBL台銀的長人范士恩，季軍戰繳出18分、9籃板、2抄截好表現，此次正好也在俄羅斯度過25歲生日的他，最終也獲選本屆最佳5人，展現不錯進步。

另外包括陳昱瑞、吳永盛、周桂羽以及林庭謙等未來之星，此次賽事也都展現出不錯的實力。接下來中華白小將回國後，將展開第2階段集訓，備戰即將於7月12日開打的瓊斯盃邀請賽。

▲中華白男籃移訓表現亮眼，ISBC盃奪下季軍殊榮。（圖／取自ISBC官網）