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亞洲盃男籃資格賽8日抽籤　主客場賽制成最大亮點

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▲▼雅加達亞運，男籃銅牌戰，中華男籃，陳盈駿。（圖／記者季相儒攝）

▲中華男籃在亞洲盃資格賽要力拚16個晉級名單。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／台北報導

11月開打的亞洲盃男籃資格賽，分組抽籤將於6月8日在印度登場，此次共24支參賽隊伍，將爭取16個進入正式預賽資格。包括澳洲、中國、菲律賓、伊朗、約旦及黎巴嫩被列為種子隊。此次賽事最大亮點就是延續主客場賽制，以中華隊為例，若屆時與中國分在同組，就將於台灣主場迎戰中國男籃到來。

此次亞洲盃男籃資格賽，共有24支球隊參賽，一共將分為6組進行，其中澳洲、中國、菲律賓、伊朗、約旦及黎巴嫩被列為種子隊，各隊將分別於11月、2月、6月出賽，且將是主、客場各半賽制。

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資格賽分組抽籤將於6月8日在印度進行，此次籃協將由秘書長李一中、副秘書長李雲翔代表前往抽籤。

對於中華男籃來說，先前曾傳出若「籤運」不錯，可能以年輕換血梯隊出征此次資格賽，不過由於抽籤狀況尚未明朗，且此次與世界盃資格賽同樣採取主客場賽制，若中華男籃與中國分在同組，屆時兩軍也有機會進行主客場對抗，近年來中國男籃鮮少前往台灣參賽的狀況下，是否有機會上演對決，也必須視抽籤分組而定。

另外值得一提的是，此次資格賽種子隊名單中，包括日本、南韓兩支打進世界盃男籃賽的勁旅，此次都未被列為種子隊，不過兩支東亞勁旅要闖進亞洲盃預賽，應該都絕非難事。

▲▼2018雅加達亞運,亞運男籃,中華男籃對中國,胡瓏貿。（圖／記者季相儒攝）

▲此次中華男籃有望全面換血，由中生代球星當家。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 亞洲盃男籃資格賽籃球中華隊中華男籃
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