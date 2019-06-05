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瓊斯盃／黃金世代功成身退　中華男籃中生代全面當家

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▲▼2018雅加達亞運,亞運男籃,中華對南韓銅牌戰,劉錚。（圖／記者季相儒攝）

▲在黃金世代全面退出情況下，中華男籃正式由劉錚接棒領軍。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／台北報導

訂於7月12日開打的瓊斯盃，本屆以國家1隊為班底的中華藍，延續去年雅加達亞運態勢，全面以國內籃壇中生代戰將接班，過往男籃「黃金世代」班底此次全數退出中華藍名單，未來的中華隊將正式進入改朝換代階段，由劉錚、陳盈駿、周儀翔、胡瓏貿4大旅外球星，加上本季SBL表現出色的林韋翰等人為主體核心。

本屆中華藍16人培訓名單出爐，球隊也將於6月10日展開正式集訓，為7月開打的瓊斯盃全力備戰，接下來中華隊11月開始還將有亞洲盃男籃資格賽，屆時包括本次因挑戰NBL聯賽，未能進入培訓陣容的蔣淯安、于煥亞等戰將，相信也有機會回到國家隊大名單。

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▲▼2018雅加達亞運,亞運男籃,中華對南韓銅牌戰,陳盈駿。（圖／記者季相儒攝）

▲中華隊主控陳盈駿。（圖／記者季相儒攝）

此次中華藍16人名單一字排開，包含陳盈駿、李維哲、林韋翰、彭俊諺、周儀翔、張博勝、劉錚、黃聰翰、李啟瑋、胡瓏貿、周柏臣、周伯勳、蘇奕晉、陳冠全、林郅為、溫立煌。

其中多位都是去年亞運打入4強的主體陣容，包括目前旅外效力對岸CBA職籃的劉錚、陳盈駿、周儀翔及胡瓏貿，預料也將是這支換血後中華隊的主力要角。

▲裕隆夏普、林韋翰，富邦林書緯。（圖／籃協提供）

▲本季在SBL打出生涯年的林韋翰，有機會扮演中華隊後場要角。（圖／籃協提供）

另外，本季在SBL表現出色的兩名後場大將林韋翰、張博勝，以及周柏臣、陳冠全、周伯勳、蘇奕晉等本土鋒線群，勢必也得扛起更多重任，讓這支全新中華男籃步上正軌。

好消息是，籃協先前所安排的歸化測試洋將，曾效力NBA共4個賽季的211公分長人彼德曼(Dexter Pittman)也將加入中華藍陣容，希望能成為最新的歸化洋將人選。屆時這位擁有NBA冠軍戒的31歲好手能否提供足夠的禁區奧援，瓊斯盃就將見分曉。

▲▼2018雅加達亞運,亞運男籃,中華男籃對中國,胡瓏貿。（圖／記者季相儒攝）

▲胡瓏貿等旅外戰力成為全新中華男籃主幹。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 瓊斯盃中華藍中華男籃帕克周儀翔籃球劉錚陳盈駿胡瓏貿黃金世代籃球
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