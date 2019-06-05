瓊斯盃／黃金世代功成身退　中華男籃中生代全面當家

▲在黃金世代全面退出情況下，中華男籃正式由劉錚接棒領軍。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／台北報導

訂於7月12日開打的瓊斯盃，本屆以國家1隊為班底的中華藍，延續去年雅加達亞運態勢，全面以國內籃壇中生代戰將接班，過往男籃「黃金世代」班底此次全數退出中華藍名單，未來的中華隊將正式進入改朝換代階段，由劉錚、陳盈駿、周儀翔、胡瓏貿4大旅外球星，加上本季SBL表現出色的林韋翰等人為主體核心。

本屆中華藍16人培訓名單出爐，球隊也將於6月10日展開正式集訓，為7月開打的瓊斯盃全力備戰，接下來中華隊11月開始還將有亞洲盃男籃資格賽，屆時包括本次因挑戰NBL聯賽，未能進入培訓陣容的蔣淯安、于煥亞等戰將，相信也有機會回到國家隊大名單。

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▲中華隊主控陳盈駿。（圖／記者季相儒攝）

此次中華藍16人名單一字排開，包含陳盈駿、李維哲、林韋翰、彭俊諺、周儀翔、張博勝、劉錚、黃聰翰、李啟瑋、胡瓏貿、周柏臣、周伯勳、蘇奕晉、陳冠全、林郅為、溫立煌。

其中多位都是去年亞運打入4強的主體陣容，包括目前旅外效力對岸CBA職籃的劉錚、陳盈駿、周儀翔及胡瓏貿，預料也將是這支換血後中華隊的主力要角。

▲本季在SBL打出生涯年的林韋翰，有機會扮演中華隊後場要角。（圖／籃協提供）

另外，本季在SBL表現出色的兩名後場大將林韋翰、張博勝，以及周柏臣、陳冠全、周伯勳、蘇奕晉等本土鋒線群，勢必也得扛起更多重任，讓這支全新中華男籃步上正軌。

好消息是，籃協先前所安排的歸化測試洋將，曾效力NBA共4個賽季的211公分長人彼德曼(Dexter Pittman)也將加入中華藍陣容，希望能成為最新的歸化洋將人選。屆時這位擁有NBA冠軍戒的31歲好手能否提供足夠的禁區奧援，瓊斯盃就將見分曉。

▲胡瓏貿等旅外戰力成為全新中華男籃主幹。（圖／記者季相儒攝）