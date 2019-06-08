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NBA冠軍戰／勇士主場失守2連敗　真理：甲骨文已最終戰

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▲勇士湯普森、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士主場遭遇2連敗困境，總冠軍系列也陷入1比3落後的不利情勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

總冠軍開打前被看好能拿下5年內第4冠，衛冕軍勇士卻在主將杜蘭特(Kevin Durant)因傷無法回歸，湯普森(Klay Thompson)G3缺陣情況下，陷入1勝3敗不利情勢。更重要的是，勇士在自家主場竟離奇陷入2連敗困境，退役球星「真理」皮爾斯(Paul Pierce)就暗示，甲骨文球場已經打完最終戰(意指暴龍G5就將封王)。

此次總冠軍賽，由於暴龍取得較佳例行賽戰績，因此勇士開打前就已經失去主場優勢，雖然在多倫多努力搶下1勝，但回到主場2連戰的灣區大軍，竟離譜搞砸出現2連敗，雖然兩戰勇士都有贏球機會，但關鍵時刻的把握度，確實暴龍皆占了上風。

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賽前就大膽預測暴龍將贏得本季總冠軍，NBA退役傳奇球星「真理」皮爾斯在暴龍取得3勝1敗後，也於個人社群拍下勇士主場照片，並寫下「甲骨文球場，最後的照片。」，意指暴龍可能將於G5就順利封王，勇士將於無緣再回到主場出賽。

在「甲骨文球場」即將拆除功成身退情況下，勇士若G5無法贏球，避免暴龍於自家主場封王，那麼確實無法將戰線延續回到奧克蘭自家主場。但勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)則強調，勇士當年也曾有3勝1敗狀況下，最終輸掉總冠軍的經驗，並非沒有逆轉贏球機會，團隊仍會全力反撲。

但事實上，勇士在KD持續因傷缺陣、湯普森也帶著腿傷苦撐情況下，柯瑞確實獨木難撐大局，暴龍展現出的團隊攻守能量，確實在冠軍戰發揮來到頂峰，在3勝1敗的強大優勢之下，第5戰回到多倫多的楓葉軍團，肯定將全力出擊，力拚隊史首冠。

▲勇士湯普森、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森腿傷，造成主場兩戰皆失利。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 柯瑞湯普森勇士暴龍雷納德西亞卡姆NBA總冠軍戰籃球甲骨文球場
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