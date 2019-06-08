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NBA冠軍戰／最強沉默殺手是可愛　雷納德朝2度FMVP邁進

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▲暴龍雷納德、羅瑞，勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德帶領暴龍朝隊史首冠持續邁進。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

揮別上季與馬刺的紛紛擾擾，雷納德(Kawhi Leonard)本季加盟暴龍後，證明了自己絕對就是當今NBA最強球星代表。雷納德8日在G4狂轟36分、12籃板，包含第3節個人獨拿17分，領軍上演精采逆轉。在「可愛」的強勢領軍之下，暴龍取得3勝1敗聽牌優勢，雷納德更朝生涯第2冠與第2座決賽MVP殊榮邁進。

自總冠軍第2戰開始，雷納德連3戰個人單場得分突破30分大關，這樣的強勢表現更幫助暴龍在難纏的勇士主場狂取2連勝佳績，總冠軍系列取得「聽牌」優勢，暴龍自1995年擴編加盟NBA以來，隊史「首冠」就在眼前。

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向來沉默、低調的雷納德，過往雖在馬刺時期奪下生涯首冠，個人也拿下2014年決賽MVP殊榮，但外界總有負面評論，認為他只能獨善其身，無法成為能幫助團隊提升的合格領袖，在他與馬刺鬧出種種風波後，這樣的質疑聲浪更是從未停歇。

但本季雷納德轉戰北國，首個賽季就讓暴龍脫胎換骨，暴龍不僅例行賽戰績名列前茅，雷納德更是展現超級巨星價值，季後賽率領暴龍一路過關斬將，順利奪下隊史成軍以來首座東區冠軍。

進入年度冠軍戰的暴龍，面對過去4年奪下3冠的衛冕軍勇士，雷納德多次憑藉一己之力對抗勇士大軍，連續帶傷苦撐情況下，甚至自第2戰開始，連續3戰個人得分突破30分大關。

冠軍系列戰至今，雷納德平均繳出30.8分、10.3籃板、4助攻、2抄截，不僅個人數據完美，更幫助暴龍打下3勝1敗「聽牌」，極有可能朝暴龍隊史首冠，也是個人生涯第2座決賽MVP邁進。

拿下第4戰賽後，雷納德依舊冷靜表示，「我個人的數據真的沒什麼好說，自己就是專注在防守端，努力幫助球隊取勝。」

對於6月底才要滿28歲的雷納德來說，這樣的絕頂表現，已經讓世人見識到其本領，這位「沉默殺手」能否領軍楓葉軍團奪下隊史首冠，G5回到暴龍主場就將見分曉。

▲暴龍雷納德、羅瑞，勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德冠軍戰至今表現可說完美無懈可擊。（圖／達志影像／美聯社）

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