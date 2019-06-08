NBA冠軍戰／G4暴龍105比92逆轉勝　雷納德轟36+12超神

▲雷納德狂轟36分、12籃板，幫助暴龍取得冠軍戰3勝1敗聽牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

面對系列1比2落後的不利局面，衛冕軍勇士8日在G4全力出擊，不僅G3左大腿拉傷的湯普森(Klay Thompson)回歸飆分，就連鎖骨骨折一度傳出報銷的魯尼(Kevon Looney)都奮勇回歸上陣，但暴龍克服上半場4分落後，雷納德(Kawhi Leonard)全場狂飆36分、12籃板逆轉，助暴龍105比92贏球，冠軍戰正式取得3勝1敗「聽牌」。

季後賽前120場都全勤出賽，勇士「浪花弟」在總冠軍G3因為左大腿傷勢首度缺陣，也讓衛冕軍該役輸球，陷入1勝2敗落後局面。

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但此戰湯普森回歸火力全開，上半場就獨拿14分進帳，暴龍雖有雷納德同樣拿14分企圖分庭抗禮，但暴龍其餘得分點並未有效發揮，讓勇士前兩節打完取得46比42領先。

▲湯普森帶傷轟28分，仍擋不住暴龍下半場兇猛逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

不過第3節暴龍展開強烈反擊，雷納德開始就火力全開，連飆兩記三分冷箭幫助暴龍取得本場首度領先，但勇士仍靠伊古達拉(Andre Iguodala)快攻爆扣提振士氣，加上湯普森持續飆分，讓勇士穩住兩分領先。但暴龍隨後掌握對手格林(Draymond Green)技術犯規機會反擊，雷納德再度用穩定中距離破網，暴龍此時反以4分超前，也逼使勇士急喊暫停止血。

暴龍此時已經火力全開，伊巴卡(Serge Ibaka)快攻上籃取分，加上雷納德此節終了前56.6秒兩罰俱中，隨後再以中距離破網，暴龍已經拉開多達13分領先。所幸柯瑞一次切入三分打讓勇士稍稍回神，但雷納德隨後再飆外線得手，在他單節狂取17分帶領下，暴龍逆轉79比67領先。

▲柯瑞拿下27分，但勇士主場兩戰竟都以輸球收場。（圖／達志影像／美聯社）

氣勢正旺的暴龍，末節范弗利特(Fred VanVleet)三分球率先破網，幫助暴龍15分超前，但勇士隨後也靠此戰最火燙的湯普森外線追分。不過范弗利特在終場前9分35秒爭搶籃板遭對手肘擊臉部，當場「爆血」暫時退場。

所幸伊巴卡一次禁區關鍵拋投進算完成三分打，雷納德底線三分球再度破網，暴龍領先來到全場最多的16分，勇士終場前2分56秒雖靠著柯瑞(Stephen Curry)三分命中，追成8分差，但暴龍終場前1分33秒羅瑞(Kyle Lowry)飛身切入得手奠定勝果，最終暴龍順利贏球，系列戰取得3比1的聽牌優勢。



▲暴龍克服上半場4分落後，第3節上演絕地逆轉。（圖／達志影像／美聯社）