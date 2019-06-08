腎鬥士莫寧風采依舊　死忠球迷追星20年圓夢

▲「腎鬥士」莫寧造訪元智大學，為國泰 NBA 3x桃園場預賽加持。（圖／國泰提供）

記者杜奕君／綜合報導

此次來台擔任Jr. NBA活動宣傳大使的NBA退役傳奇中鋒「晨星」莫寧(Alonzo Mourning)，8日前進桃園元智大學，為「國泰 NBA 3x」桃園場預賽加持打氣，現場更有莫寧超過20年的死忠球迷哲維，帶著家人一同朝聖，並秀出熱火冠軍球衣及手臂上的莫寧刺青，堪稱全場最狂焦點。

全台最大的大專三對三籃球賽「國泰 NBA 3x」，為大專球員打造夢想舞台，巡迴台灣各地舉辦六場預賽，6月8日進行第5場預賽，來到桃園元智大學。

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桃園區此次超過150隊報名，爭奪6張總決賽門票，全場最高潮自然就在NBA傳奇中鋒莫寧親自到場，他也現場挑出兩位球員，與其他參賽者PK投籃，並在最後與現場球員自拍留念。

現場另一焦點，則是目前擔任社福單位顧問，並為台北獵人美式足球隊成員的哲維，特別帶著老婆、小孩到場力挺偶像莫寧。

20多年前就已經是莫寧死忠粉絲，哲維此次更是兩天公開行程都到場力挺昔日的偶像，今日現身除了穿著莫寧熱火時期的冠軍版球衣，哲維更展現了右手臂上的莫寧肖像刺青。

阿基里斯腱曾斷了兩次的哲維表示，「莫寧不放棄的精神，讓我直到現在都還堅持當一名美式足球員，雖然我的過去家人沒能參與，但這次我特別帶著他們來看我的偶像，希望未來小孩也能學習莫寧的精神。」

▲「腎鬥士」莫寧造訪台灣，死忠球迷哲維秀出手臂刺青力挺。（圖／國泰提供）