運動雲

>

腎鬥士莫寧風采依舊　死忠球迷追星20年圓夢

ETtoday運動雲

▲「腎鬥士」莫寧造訪元智大學，死忠球迷哲維力挺。（圖／國泰提供）

▲「腎鬥士」莫寧造訪元智大學，為國泰 NBA 3x桃園場預賽加持。（圖／國泰提供）

記者杜奕君／綜合報導

此次來台擔任Jr. NBA活動宣傳大使的NBA退役傳奇中鋒「晨星」莫寧(Alonzo Mourning)，8日前進桃園元智大學，為「國泰 NBA 3x」桃園場預賽加持打氣，現場更有莫寧超過20年的死忠球迷哲維，帶著家人一同朝聖，並秀出熱火冠軍球衣及手臂上的莫寧刺青，堪稱全場最狂焦點。

全台最大的大專三對三籃球賽「國泰 NBA 3x」，為大專球員打造夢想舞台，巡迴台灣各地舉辦六場預賽，6月8日進行第5場預賽，來到桃園元智大學。

請繼續往下閱讀...

桃園區此次超過150隊報名，爭奪6張總決賽門票，全場最高潮自然就在NBA傳奇中鋒莫寧親自到場，他也現場挑出兩位球員，與其他參賽者PK投籃，並在最後與現場球員自拍留念。

現場另一焦點，則是目前擔任社福單位顧問，並為台北獵人美式足球隊成員的哲維，特別帶著老婆、小孩到場力挺偶像莫寧。

20多年前就已經是莫寧死忠粉絲，哲維此次更是兩天公開行程都到場力挺昔日的偶像，今日現身除了穿著莫寧熱火時期的冠軍版球衣，哲維更展現了右手臂上的莫寧肖像刺青。

阿基里斯腱曾斷了兩次的哲維表示，「莫寧不放棄的精神，讓我直到現在都還堅持當一名美式足球員，雖然我的過去家人沒能參與，但這次我特別帶著他們來看我的偶像，希望未來小孩也能學習莫寧的精神。」

▲「腎鬥士」莫寧造訪元智大學，死忠球迷哲維力挺。（圖／國泰提供）

▲「腎鬥士」莫寧造訪台灣，死忠球迷哲維秀出手臂刺青力挺。（圖／國泰提供）

關鍵字： 莫寧晨星腎鬥士籃球NBAAlonzo Mourning
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA冠軍戰／轟36分還0失誤　雷納德成喬丹後決賽首人

NBA冠軍戰／勇士主場失守2連敗　真理：甲骨文已最終戰

NBA冠軍戰／最強沉默殺手是可愛　雷納德朝2度FMVP邁進

NBA冠軍戰／G4暴龍105比92逆轉勝　雷納德轟36+12超神

熱門新聞

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

NBA冠軍戰／G4暴龍105比92逆轉勝　雷納德轟36+12超神

NBA冠軍戰／KD阿基里斯腱包冰塊　勇士隱瞞傷情？

日職／陳冠宇退場又登板？監督：他沒理解換投意思

中職／球探認證最速男　陳晨威比大聯盟還快

中職／振總一句「你又沒斷掉」　張正偉生涯千場出賽

讀者回應

﻿

最新新聞

1彭政閔連2局建功！5局兄弟5比4桃猿

2女力對決引爆　彭詩晴飆18分好威

3奧斯丁登板中繼　7局獅9：2富邦

4莫寧風采依舊　死忠球迷追星20年

5王漢版超級任務　尋回26年前人物

熱門新聞

1柯爾盼他G5或G6回歸　KD一句話引關注

2雷納德轟36+12　暴龍G4逆轉聽牌

3KD阿基里斯腱冰敷勇士隱瞞病情？

4陳冠宇突然登板？監督：他沒理解

5中職最速！陳晨威比大聯盟還快

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

羅力主投6.2局失3分並送出5次三振拿下勝投 | 06_06 富邦 vs 兄弟 賽後

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

中華職棒30年_宣傳片

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366