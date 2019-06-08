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NBA冠軍戰／轟36分還0失誤　雷納德成喬丹後決賽首人

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▲暴龍雷納德、羅瑞，勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德G4單場36分還0失誤，成為喬丹之後決賽首人。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)無人能擋的精采表現，在8日冠軍G4依舊徹底展現，全場這位暴龍一哥斬獲36分、12籃板、4抄截、1阻攻，幫助暴龍取得3勝1敗的絕對領先。雷納德也成為NBA冠軍賽史上，繼「籃球大帝」喬丹(Michael Jordan)之後，史上第2位單場至少拿下35分，還沒有任何失誤的好手。

暴龍在勇士主場豪取2連勝，冠軍系列戰取得3比1「聽牌」，雷納德前4戰平均繳出30.8分、10.3籃板、4助攻、2抄截的無懈可擊數據，只要暴龍最終能拿下總冠軍，幾乎篤定決賽MVP已是囊中之物。

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G4雷納德依舊展現強大本領，全場36分、12籃板、4抄截、1阻攻，包括第3節個人獨拿17分，幫助暴龍克服上半場落後上演大逆轉，成功搶下「聽牌」第3勝。

雷納德也成為NBA決賽史上，繼喬丹之後，史上第2位單場拿下至少35分，還沒有發生任何失誤的好手，這也讓日前快艇教頭瑞佛斯(Doc Rivers)直指雷納德是現役選手最像喬丹的言論，又多了幾分可信度。

在上場40分34秒，且遭到勇士重兵看防情況下，雷納德不僅狂轟36分，還沒有出現任何失誤的表現，確實已經接近完美，但賽後他仍平淡表示，「個人的數據一點都不重要，我就是專注在防守端，想著如何幫助球隊取勝。」

▲暴龍雷納德、羅瑞，勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德冠軍戰至今表現可說完美無懈可擊。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 雷納德暴龍NBA籃球Kawhi Leonard西亞卡姆勇士柯瑞湯普森總冠軍
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