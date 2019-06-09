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NBA冠軍戰／力挺里拉德　多倫多市長：他競選我願辭職

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▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德的強大魅力，連多倫多市長也喊話願意讓賢。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

率領暴龍在總冠軍系列取得3勝1敗佳績，球隊一哥雷納德(Kawhi Leonard)的人氣可說扶搖直上，甚至成為多倫多市最搶眼的頭號人物。就連多倫多現任市長特洛伊(John Tory)受訪時都表示，「只要雷納德願意留在多倫多，我願意做任何事，甚至他如果出馬競選市長，我都可以馬上辭職。」

在衛冕軍勇士主場連拿兩勝取得「聽牌」，暴龍於台灣時間周2登場的第5戰只要贏球，就能奪下1995年擴編加入NBA以來，隊史首座NBA年度總冠軍，這也讓冠軍系列戰表現有如神助的雷納德聲勢達到頂點，大有奪下生涯第2座決賽MVP的超強氣勢。

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本季季後賽雷納德表現近乎完美，已經14次單場得分至少突破30分大關，冠軍系列前4戰平均更可繳出30.8分、10.3籃板、4助攻、2抄截，可說是多倫多市當今的「全民新英雄」。

現任多倫多市長特洛伊在受訪時就表示，「只要雷納德願意留在暴龍，我願意做任何事！我甚至說過，只要他想競選多倫多市長，我願意馬上辭職。只要為了留住他，我願意做任何事。」

雷納德本季結束後合約即將到期，以他本季如此搶眼表現來看，勢必成為聯盟各隊的頭號爭取對象，若雷納德最終真能帶領暴龍奪冠，多倫多全市勢必都將傾全力留下這位超級王牌。

▲暴龍雷納德、羅瑞，勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德冠軍戰至今表現可說完美無懈可擊。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 雷納德暴龍NBA籃球Kawhi Leonard總冠軍冠軍賽
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