真的打大陸　亞洲盃男籃資格賽中華隊分組上演兩岸對決

▲亞洲盃男籃資格賽分組出爐，中華隊與大陸、日本及馬來西亞同為預賽B組。（圖／取自亞洲盃粉絲專頁）

記者杜奕君／台北報導

6月8日於印度進行抽籤的亞洲盃男籃資格賽，中華隊確定將上演「兩岸對決」，將於主客場賽制面對強敵大陸及日本，另外同樣分在預賽B組的還包括馬來西亞。由於此次賽制將採取「主、客場制」，屆時大陸男籃的主力班底，都可能來到台灣面對中華隊主場，屆時兩岸對決話題勢必又將引發討論。

此次亞洲盃男籃資格賽，中華籃協由秘書長李一中、副秘書長李雲翔代表出席抽籤，最終中華男籃被分在預賽B組，同組還包括大陸、日本及馬來西亞。

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史上首度舉辦的亞洲盃男籃資格賽，此次同樣採取主、客場賽制，共24隊分為6組，每隊在分組將進行3場主場、3場客場賽事，此次賽期則將於今年11月、明年2月及11月，分組前兩名將直接取得2021年亞洲盃參賽權，至於6組的分組第3名，則要在2021年2月進行「6搶4」附加賽，最終共16隊進入亞洲盃正賽。

籃協秘書長李一中表示，「目前詳細賽程日期，大會尚未確定，但第1循環的兩戰，預計會落在11月21日至28日這個區間內，詳細日期接下來大會將會有完整公告。」

不過這樣的籤運對中華隊並非太差，因為此次包括澳洲、大陸、菲律賓、伊朗、約旦及黎巴嫩都被列為分組種子隊，包括日本、南韓甚至紐西蘭等強權都未能列入，因此中華隊並非全無分組前2晉級機會。

以資格賽重要性，各國未必派出最精銳陣容，以分組大陸、日本為例，日本八忖壘、渡邊雄太兩名主力鋒線，屆時可能都在NBA殿堂討生活，出賽此次資格賽機率不大，大陸男籃也有很大機會，不會以全主力陣容出擊，中華男籃只要確保對上馬來西亞能主、客場2戰告捷，屆時要爭取分組前2名直接晉級，仍是大有可為。

此次其餘分組結果方面，A組菲律賓、南韓、印尼與泰國；C組澳洲、紐西蘭、關島與香港；D組黎巴嫩、伊拉克、巴林與印度；E組伊朗、卡達、沙烏地阿拉伯與敘利亞；F組約旦、哈薩克、斯里蘭卡與巴勒斯坦。

▲中華男籃在去年亞運後，將再次與大陸男籃交手。（圖／記者季相儒攝）