2000年大陸男籃曾來台參戰　陳信安經典爆扣姚明

▲亞洲盃男籃資格賽分組出爐，中華隊與大陸同為預賽B組。（圖／取自亞洲盃粉絲專頁）

記者杜奕君／台北報導

亞洲盃男籃資格賽8日進行分組抽籤，此次賽制延續世界盃男籃資格賽嶄新「主、客場制」，中華男籃此次正好就與大陸、日本、馬來西亞分在同組。過去大陸男籃曾在2000年以國家隊班底來台參戰ABA亞洲職籃超級聯賽，當時永遠的台灣飛人陳信安，就穿著中華隊球衣，在「移動長城」姚明頭上演出經典爆扣。

此次亞洲盃男籃資格賽，共24隊分為6組，各組將進行主、客場各3場賽事，抽到預賽B組的中華男籃將對決大陸、日本及馬來西亞，這也代表大陸男籃將來台參與FIBA正式國際賽，面對台灣主場挑戰。

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過往兩岸由於政治特殊關係，大陸男籃並未正式來台參與FIBA國際賽，1963年當時台灣主辦亞錦賽，中國並未組隊參賽，其後台灣皆未能主辦正式國際賽事，也讓中國男籃始終未能以正式名義來台參戰。

不過西元2000年時，大陸男籃也曾有特例來台出賽，時任亞洲籃球總會會長的程萬琦，曾舉辦亞洲籃球超級聯賽，並獲得各國籃協全力支持，當時中國男籃就曾組軍來台出賽，與當時的中華男籃交手對決。

▲陳信安(左2)，當年曾穿著中華隊球衣在姚明頭上演出經典爆扣。（圖／記者季相儒攝）

當年包括姚明、王治郅等大陸一線主力都曾來台，中華隊包括「籃球博士」鄭志龍及剛剛嶄露頭角的「台灣飛人」陳信安也都披掛上陣，該役最經典之作，就是鄭志龍助攻妙傳陳信安，讓陳信安切入飛身爆扣姚明得手，也成為陳信安籃球生涯的經典代表作。

自2000年之後，至今19個年頭過去，大陸男籃都未以國家隊班底來到台灣，僅有CBA職業隊或學生籃球性質球隊來訪，但此次亞洲盃男籃資格賽確定與中華隊分在同組後，這也代表著大陸國家男籃將以正式名義來台參賽，也將是兩岸籃球對決新頁。

近年兩岸籃球對決次數頻繁，最經典之役莫過於2013年亞錦賽，中華隊在「野獸」林志傑領軍，及「新台灣人」戴維斯加持下，順利擊敗大陸男籃寫下歷史新頁。至於兩岸近期國家隊交手，則是去年雅加達亞運4強戰，中華隊在全本土迎敵之下，上半場雖以7分緊咬，但最終以23分之差敗北。

▲姚明在2000年曾隨大陸男籃來台參戰。（圖／記者季相儒攝）