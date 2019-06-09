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不走「最後一舞」巡迴謝幕　卡特：退役就脫下球衣離開

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▲老鷹卡特。（圖／CFP）

▲卡特在明年打完生涯第22個賽季後，將自NBA賽場正式退役。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

確定下個賽季(生涯第22季)結束後，就將高掛球鞋退役，永遠的「半人半神」卡特(Vince Carter)以41歲高齡仍馳騁於NBA賽場，可說為聯盟樹立了良好典範。不過卡特近日受訪時透露，「自己的最後一個職業賽季，並不想走告別巡演的風格，而是退役就脫下球衣，選擇離開，永遠不會對比賽有任何的不敬。」

身為現役NBA最老的「活傳奇」，卡特從當年的「多倫多航空」天之驕子，期間遭遇不小的傷病困擾，再到籃網重新打出巔峰身手，隨後持續於聯盟打滾多年，更以42歲高齡持續於聯盟奮戰，成為NBA賽場的模範表率。

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不過日前卡特正式宣布，2019-20賽季確定將是自己的告別賽季，但這位沙場老將強調，「我不想讓最後一個賽季，成為所謂的告別巡演。當我不想打的時候，我就離開，我永遠不會對比賽不敬，因為比賽一直很善待我。」

但卡特強調，「我打球不是為了人們的關注，我不想讓球迷感覺我打球是為了讓他們這麼做，所以如果我退役，我就是脫下球衣然後從後面離開。」

「我不想讓我的退役出現像布萊恩(Kobe Bryant)那樣的派對，當時Kobe在慶祝，韋德(Dwyane Wade)也是，這是他們應得的，但我應該會抗拒這些，我就是這樣。」

▲▼卡特（左）與韋德（右）。（圖／CFP）

▲卡特希望自己的退役不要走韋德的最後一舞模式。（圖／CFP）

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