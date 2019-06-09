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俠獸經典對決玩真的　田壘領勝火鍋猛蓋林志傑

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▲林志傑親口表態將延續球員生涯。（圖／記者杜奕君攝）

▲經典「俠獸對決」，田壘(右)領軍少俠戰隊奪勝。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／綜合報導

經典「俠獸對決」再現！連續第3年在彰化體育館舉行的「BE HEROES經典對決籃球賽」，9日壓軸賽事「少俠戰隊vs.野獸戰隊」正式登場，兩隊隊長田壘及林志傑開賽不手軟率先飆分，壘哥甚至賞了林志傑一記大火鍋，一路落後的少俠戰隊末節上演大逆轉，在陳盈駿獨砍20分帶領下，94比89逆轉拿下最終勝利。

有別於過去兩年由黃金世代對抗台籃新勢力的分隊方式，此次直接由兩大人氣球星林志傑、田壘擔綱戰隊隊長，並以選秀方式選出各自隊伍中的戰友，包括退役的「台灣飛人」陳信安、因傷休戰1年的「新台灣人」戴維斯，此次都再度披掛上陣。

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另外包括當今國家隊的中流砥柱如劉錚、周儀翔、陳盈駿、胡瓏貿等人，也都參與此次戰役，在彰化體育館接近滿場觀眾面前大展優質身手。

開賽「俠獸對決」就來真的！林志傑率先外線破網後，田壘不甘示弱完成高難度三分進球，隨後田壘更是賞了切入禁區的林志傑一次麻辣鍋，讓全場陷入沸騰。

隨後因傷休養多時的戴維斯也多次展現爆扣美技，防守端更是頻頻擋下中華隊主力長人陳冠全，證明身手依舊。另外胡瓏貿、陳盈駿及林庭謙等人，也都展現飆分本色，讓野獸戰隊上半場取得43比40領先。

第3節野獸戰隊頻頻發動猛烈攻勢，林志傑帶頭強勢單打，一度取得9分領先，但此時周儀翔挺身而出，連續三分球命中展現CBA旅外成長，加上陳盈駿終場前5分5秒三分再度命中，少俠戰隊終於追成81平。

隨後陳盈駿接管戰局，強勢切入帶動球隊一波7比0猛攻，眼看就要帶走最終勝利，但林志傑在終場前21.9秒招牌「野獸派大號三分球」，又讓球隊追成僅1分差。

不過少俠戰隊攻防兩端都展現水準，田壘兩罰俱中、曾文鼎籃下也放進關鍵兩分，同時防守端除了嚴防林志傑，更讓野獸戰隊出現要命傳球失誤，最終少俠戰隊就以5分勝出。

陳盈駿此戰拿下兩隊之冠20分，周儀翔17分、田壘14分。野獸戰隊方面林志傑17分最高，曾祥鈞14分、戴維斯12分。

▲▼劉錚、林志傑（圖／CFP）

▲林志傑(右)，此次與劉錚再度聯手合作。（圖／CFP）

關鍵字： BE HEROES經典對決籃球賽俠獸對決林志傑田壘戴維斯周儀翔陳盈駿劉錚籃球
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