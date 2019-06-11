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NBA冠軍戰／浪花兄弟三分重砲續命　衛冕軍勇士還沒倒下

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▲2019 NBA總冠軍G5，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞拒絕就此服輸，浪花兄弟領軍勇士搶下G5勝利。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA總冠軍G5，勇士在第2節又一次心碎折損大將杜蘭特(Kevin Durant)傷退情況下，一路苦撐至末節，遭雷納德(Kawhi Leonard)連飆10分逆轉，眼看暴龍就有大好氣勢封王情況下，最後關鍵時刻「浪花兄弟」柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)連續三分命中，終於替勇士1分險勝，守住關鍵勝利。

賽前終於迎回KD上陣，退無可退的勇士開賽氣勢大好，杜蘭特傷癒回歸更是火力全開，首節就獨拿11分進帳，但第2節僅打3分鐘不到，杜蘭特就因一次切入弄傷阿基里斯腱，當場倒地需要在隊友攙扶下回到休息室治療。

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但勇士仍展現衛冕軍強大本領，一路壓制地主暴龍直到末節，但關鍵時刻暴龍一哥雷納德展現強大主宰力，頻頻單打個人連拿10分進帳，幫助暴龍終於逆轉超前。

此時勇士再度靠著「浪花兄弟」挺身而出續命，柯瑞、湯普森接連三分冷箭命中，幫助灣區大軍逆轉，最後關頭格林(Draymond Green)又封住了暴龍羅瑞(Kyle Lowry)的逆轉一擊，勇士就以1分險勝。

柯瑞全場狂轟31分、8籃板、7助攻，湯普森也貢獻26分、6籃板、4助攻，浪花兄弟又一次運用兇猛三分火力，幫勇士完成關鍵逆轉勝。

目前總冠軍系列戰，暴龍仍以3勝2敗領先，下一戰將回到甲骨文球場的「告別戰」，勇士團隊能否在KD傷退後，化悲憤為力量全力搶勝，G6勢必充滿更多話題性看點。

▲2019 NBA總冠軍G5，湯普森（Klay Thompson）。（圖／CFP）

▲湯普森關鍵三分球，替勇士延續戰局。（圖／CFP）

關鍵字： 柯瑞湯普森勇士暴龍雷納德杜蘭特KDNBA總冠軍戰籃球
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