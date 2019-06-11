NBA冠軍戰／KD復出痛苦再傷退　羅瑞暖心要暴龍迷不准歡呼

▲KD再度傷退，暴龍羅瑞、格林要球迷不准歡呼。（影片源自youtube，如遭移除請見諒）

記者杜奕君／綜合報導

NBA總冠軍第5戰，勇士砍將杜蘭特(Kevin Durant)雖然強勢復出，且首節表現亮眼，但第2節僅打3分鐘不到，KD就再度舊傷復發痛苦倒地，只能在隊友攙扶下退場。杜蘭特起身時，暴龍迷一度開心歡呼，引發勇士球員不滿，但暴龍兩名先發大將羅瑞(Kyle Lowry)、格林(Danny Green)隨即揮手制止，展現運動家風度。

在西區準決賽對火箭遭遇右小腿拉傷狀況，一路高掛免戰牌至今的杜蘭特，終於在G5賽前決定復出力挺勇士，KD回歸狀況也相當不錯，上場11分57秒就拿下11分、2籃板、1阻攻，表現不僅亮眼，更讓勇士團隊士氣大振一路取得領先。

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但杜蘭特在第2節還剩9分51秒時，一次嘗試突破切入再度弄傷右小腿倒地，甚至示意隊友攙扶才能站起，當下不少暴龍球迷開始歡呼鼓掌，但包括暴龍主控羅瑞、射手格林不僅上前向KD致意，更揮手示意球迷不要歡呼鼓譟，展現十足的運動家風度。

至於杜蘭特傷勢方面，最新消息是KD此戰將不會再回到賽場，並將於明日接受MRI核磁共振檢測。

▲杜蘭特復出沒想到再度受傷倒地退場。（圖／CFP）