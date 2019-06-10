金酒不冠名沒影響　球員仍持續每周6天訓練

▲金酒不再冠名贊助，球員仍不受影響依團隊課表訓練。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

10日金酒正式宣布，下季開始將不再冠名贊助所屬男籃球隊，也讓SBL自第6至16季的「金酒籃球隊」正式宣布走入歷史。不過球團方面強調未來球隊仍將續存，也將持續以加入CBL職籃為目標努力。球員方面私下也透露，「心情上未受太大影響，目前球隊仍維持1周6天的備戰訓練，因此一切行程都正常進行。」

由於金酒僅屬於冠名贊助性質，球隊實際體系及運作並未受到此次退出冠名贊助影響，球團高層也重申，未來球隊仍將續存，目前也積極尋找新的贊助商，希望能夠更名再出發。

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球隊高層表示，「接下來球員的薪水部分仍會按時發放，一切工作權也不會受到任何影響，絕對會對球員福利作出最大保障。」

至於球員部分，有球員就私下透露，「日前球隊就曾表示，接下來運作一切照常，無論如何都會留在台灣籃球最高殿堂發展，因此心情上並未受到太大影響，球隊目前也都按表操課，維持每周6天的訓練。」

不過在「金酒」確定走入歷史後，接下來這支球隊將會以什麼樣的名稱重新登場，勢必引發外界持續關注，另外金酒選擇撤出台灣籃球體系後，是否對CBL職籃的組建再引發衝擊，也將是後續觀察重點。

▲金酒宣布不再冠名贊助SBL球隊，令台灣籃壇又掀波瀾。（圖／籃協提供）