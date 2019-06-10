金酒收手不冠名恐連鎖效應？　CBL職籃仍盼3隊快表態

▲金酒宣布不再冠名贊助SBL球隊，令台灣籃壇又掀波瀾。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

台灣籃壇10日再度爆出震撼彈！自SBL第6季冠名贊助至今的金門酒廠，宣布下個賽季起停止贊助冠名球隊。雖然失去金酒贊助的球隊仍強調一切運作正常，不過先前CBL職籃才表態金酒確定加盟，如今金酒冠名出現狀況，CBL秘書長唐旭鴻強調，「目前仍將與原金酒球隊溝通，並希望未表態3隊趕緊確定是否參賽。」

自第6季至16季冠名為金酒籃球隊並參賽SBL，金酒於10日發出公開聲明，正式表態未來將不再贊助籃球隊，無疑對國內籃球環境又是一大打擊及考驗。

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目前國內籃壇面臨紛擾之際，CBL(中華職籃大聯盟)是否能夠成型開打，尚未有正式定論，但先前被視為「參戰CBL派」之一的金酒，此時卻傳出不再贊助球隊消息，對於職籃籌備又是一大考驗。

不過失去金酒冠名狀態下，根據球隊內部人士透露，目前球隊仍將持續經營，未來也將尋求新的贊助商冠名，前進CBL計劃持續不變。

CBL秘書長唐旭鴻表示，「接下來會和原金酒球團代表持續溝通，確定球隊接下來動向為何？」

但唐旭鴻也強調，「上周政府針對職籃相關政策，已經有了明確配套措施，接下來還是希望未表態的3隊(富邦、璞園、裕隆)，能夠盡早確定是否參與CBL，也希望近期內由體發會召集人張景森安排6隊當面進行意見交流，確定CBL的下一步動向，因為時機點確實無法再拖。」

據先前唐旭鴻說法，包括台啤、台銀及金酒，都將加入CBL職籃，至於富邦、璞園及裕隆，先前的5月31日未能作出是否加入決定後，至今仍未正式表態，但金酒收手後，是否影響各隊參戰職籃意願，恐怕還需後續觀察。

▲CBL職籃秘書長唐旭鴻仍希望富邦等3隊盡快表態。（圖／記者杜奕君攝）