運動雲

>

金酒不玩SBL有跡可循　球隊確定將續戰

ETtoday運動雲

▲裕隆夏普、呂政儒，金酒佐藍、于煥亞、蘇奕晉。（圖／籃協提供）

▲金酒雖不再冠名，但球隊強調持續經營運作不變。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

國內籃壇10日又傳出震撼彈，金門酒廠宣布自下個球季起，不再冠名原有籃球隊陣容，也引發外界揣測球隊是否又有「解散」疑慮。不過據球隊內部人士表示，「即便金酒不再冠名，球隊接下來仍會持續經營，包括球員的薪水及福利也絕對不會縮水，目前也已經與新的贊助商進行洽談，希望很快就能有好的結果。」

金酒10日透過官方聲明稿指出，由於各項營運成本增加，以及行銷預算緊縮情況下，自第6季到16季的球隊冠名將正式終止，SBL第17季金酒將不再冠名旗下籃球隊。此舉無疑是正式與球隊脫鉤，「金酒籃球隊」也正式自國內籃壇消失，未來將以全新隊名登場。

請繼續往下閱讀...

▲金酒不再冠名SBL聲明稿。（圖／金酒提供）

▲金酒發出聲明，宣布下季不再冠名贊助SBL球隊。（圖／金酒提供）

不過金酒原有球員及教練團究竟何去何從，目前也引發關注，根據球團內部人士透露，「球隊一定會續存！目前也已經和新的贊助商進行洽談，重點是球員的薪水及福利都不會短少，將會保持現有規模運作。」

目前球團內部仍傾向續戰CBL職籃，但詳細狀況仍在評估，眼前當務之急將以找到新的冠名贊助商為優先考量。

而金酒不再冠名球隊，亦可說是早有跡可循，據了解上季金酒補助球隊預算，就已經遭縮減約台幣600萬，球隊整體營運狀況就已緊縮，如今若要走向「職業化」，球隊預算勢必得再作提升，才能符合職業化營運模式。但無論如何，金酒宣布收手不再贊助冠名SBL球隊，對國內籃運狀況無疑又是一大打擊與隱憂。

▲金酒夏普、陳靖寰。（圖／籃協提供）

▲金酒近兩季在SBL戰績已經明顯大幅提升。（圖／籃協提供）

關鍵字： 金酒CBLSBL籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

吳世豪巧妙將球碰到二壘手前，另類策動雙殺結束半局 | 06_09 富邦 vs 統一 七局下

推薦閱讀

金酒震撼不再冠名贊助SBL　職籃恐陷更大危機

戴維斯回來了　經典賽頻爆扣禁區身手依舊

俠獸經典對決玩真的　田壘領勝火鍋猛蓋林志傑

不走「最後一舞」巡迴謝幕　卡特：退役就脫下球衣離開

熱門新聞

紅襪傳奇「老爹」驚傳夜店遭槍擊！　緊急送醫急救

金酒震撼不再冠名贊助SBL　職籃恐陷更大危機

法網／納達爾稱王奪第12冠　落淚迎接第18座大滿貫

「跟著裘爺發大財」　勇士潰敗李亦伸斷言暴龍G5封王

「老爹」中彈意識清楚　向醫生呼救：拜託不要讓我死

韓職／索沙轉隊SK首戰被打爆　4局吞3轟慘丟8分吞敗

讀者回應

﻿

最新新聞

1東京奧運門票6月26日台灣開賣

2富邦悍將緊咬桃猿　高國輝盼歸隊

3華南青少棒　花蓮、雲林因雨延賽

4金酒不冠名　球隊強調照打續經營

5萬樂南兩分砲桃園逆轉台南和台東爭4強

熱門新聞

1紅襪「老爹」驚傳夜店遭槍擊！

2金酒震撼彈　第17季不再冠名SBL

3法網納達爾稱王奪第12冠

4勇士潰不成軍　李亦伸斷言暴龍G5封王

5老爹中彈　呼救：拜託不要讓我死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

館長開球挖地瓜 很漏氣心情低落

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

詹子賢炸啦！轟出再見兩分砲，也是全聯盟第一百支再見全壘打！ | 06_08 Lamigo vs 兄弟 十局下

林智勝、王勝偉搶抱抱　舒子晨：互讓又拿水射我

一字馬高抬腿暴投開球　舒子晨打87分

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366