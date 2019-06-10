金酒不玩SBL有跡可循　球隊確定將續戰

▲金酒雖不再冠名，但球隊強調持續經營運作不變。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

國內籃壇10日又傳出震撼彈，金門酒廠宣布自下個球季起，不再冠名原有籃球隊陣容，也引發外界揣測球隊是否又有「解散」疑慮。不過據球隊內部人士表示，「即便金酒不再冠名，球隊接下來仍會持續經營，包括球員的薪水及福利也絕對不會縮水，目前也已經與新的贊助商進行洽談，希望很快就能有好的結果。」

金酒10日透過官方聲明稿指出，由於各項營運成本增加，以及行銷預算緊縮情況下，自第6季到16季的球隊冠名將正式終止，SBL第17季金酒將不再冠名旗下籃球隊。此舉無疑是正式與球隊脫鉤，「金酒籃球隊」也正式自國內籃壇消失，未來將以全新隊名登場。

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▲金酒發出聲明，宣布下季不再冠名贊助SBL球隊。（圖／金酒提供）

不過金酒原有球員及教練團究竟何去何從，目前也引發關注，根據球團內部人士透露，「球隊一定會續存！目前也已經和新的贊助商進行洽談，重點是球員的薪水及福利都不會短少，將會保持現有規模運作。」

目前球團內部仍傾向續戰CBL職籃，但詳細狀況仍在評估，眼前當務之急將以找到新的冠名贊助商為優先考量。

而金酒不再冠名球隊，亦可說是早有跡可循，據了解上季金酒補助球隊預算，就已經遭縮減約台幣600萬，球隊整體營運狀況就已緊縮，如今若要走向「職業化」，球隊預算勢必得再作提升，才能符合職業化營運模式。但無論如何，金酒宣布收手不再贊助冠名SBL球隊，對國內籃運狀況無疑又是一大打擊與隱憂。

▲金酒近兩季在SBL戰績已經明顯大幅提升。（圖／籃協提供）