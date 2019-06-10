金酒取消冠名　金門籃協：不讓台灣籃球再失去一支球隊

▲金門縣籃球協會聲明稿，強調不會讓台灣再失去一支最高殿堂球隊。（圖／金門縣籃球協會提供）

記者杜奕君／台北報導

自SBL第6季起，開始冠名贊助的金酒，10日宣布自下個賽季起取消男籃冠名權，這也代表著「金酒男籃」之名可能就此走入歷史。晚間金門縣籃球協會也發出3點聲明，強調感謝金酒多年支持，並秉持發展籃球運動初心，今天絕對不會是球隊賽季最終日，將會持續尋求其他企業贊助合作，維持球隊正常營運。

金酒公司今日中午傳出將停止冠名贊助決策，但球隊方面強調將會維持一切營運，球隊也將續存，球員福利也不會受到任何影響，希望能持續參與台灣籃球最高等級賽事。

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晚間金門縣籃球協會也發出正式聲明稿，其中3點主要聲明表示，對於金酒公司停止冠名贊助，本協會雖然表示遺憾，但仍感謝金酒多年來的支持與贊助。

另外秉持發展籃球運動初心，並維護現有隊職員生計，金門縣籃球協會也將尋求其他企業組織之贊助，或與金酒公司協商任何能讓球隊維持運營，並參與台灣一級籃球賽的的合作可能性。

聲明稿最後也指出，今天不是金酒籃球隊賽季最終日，將會盡一切努力尋找贊助資源，並維持球隊正常運作，不會讓台灣籃球最高殿堂再失去一支球隊，拒絕讓台灣籃球菁英的舞台變得更小。

▲雖然失去金酒冠名贊助，但球隊現有運作一切照舊。（圖／籃協提供）