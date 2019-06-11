運動雲

>

導師、競爭對手再到兄弟　CP3：帕克擁有名人堂級生涯

ETtoday運動雲

▲帕克宣布退役結束18季NBA生涯，保羅稱讚他有名人堂級表現。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕克(右)宣布退役結束18季NBA生涯，保羅稱讚他有名人堂級表現。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA一代傳奇控衛帕克(Tony Parker)11日宣布結束18季NBA生涯，正式高掛球鞋退役。身為場上老對手，也是聯盟當代最佳控衛之一的保羅(Chris Paul)同樣也獻上最高祝福。CP3就表示，「從導師到競爭對手，最後再變成兄弟，我到現在還是無法限制住你，祝賀你有一個名人堂等級的職業生涯。」

本季開打前才離開效力17季的馬刺選擇轉戰黃蜂，帕克這個賽季黃蜂無緣闖進季後賽後，就傳出可能退役消息。11日他本人也正式宣布高掛球鞋，結束在馬刺、黃蜂共18個賽季的NBA生涯。

請繼續往下閱讀...

帕克宣布退役後，各方好手與昔日戰友也紛紛給予祝福，其中生涯交手對位無數次的聯盟明星控衛保羅，更是給予了帕克最高度的肯定與祝福。

CP3表示，「從導師到競爭對手再到兄弟，你從右轉左的變相後撤步以及招牌大轉身過人，我到現在還是無法有效限制祝你，帕克我非常的愛你，恭喜你擁有一個名人堂等級的職業生涯。」

比帕克晚了4個賽季才加入NBA，保羅生涯與帕克交手無數，兩人在聯盟頂尖後場對決，也曾經是西區的精彩戲碼，如今帕克選擇結束NBA生涯後，CP3「英雄惜英雄」的獻上祝福，也給予這位老對手最高的致敬與祝福。

▲帕克宣布退役結束18季NBA生涯，保羅稱讚他有名人堂級表現。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕克與保羅曾經都是聯盟頂尖控衛代表。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 帕克黃蜂馬刺小跑車退休NBA籃球黑衫軍保羅CP3
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

海灘妹「深V圓球開高衩」超兇！他爽拍...女友現身留言

推薦閱讀

見證帕克成長蛻變　波波維奇：願他享受退役人生

NBA冠軍戰／談G5關鍵暫停　雷納德挺教練：他想讓我們休息

NBA冠軍戰／難過KD重傷　羅瑞：永遠不想看見競爭者倒下

NBA冠軍戰／浪花兄弟三分重砲續命　衛冕軍勇士還沒倒下

熱門新聞

NBA冠軍戰／G5勇士106比105扳回1勝　浪花兄弟連砍救命三分

帕克無預警宣布退休　馬刺4冠三劍客最後一人

NBA冠軍戰／KD復出痛苦再傷退　羅瑞暖心要暴龍迷不准歡呼

NBA冠軍戰／勇士總管哽咽曝KD阿基里斯腱受傷　右腳不自然抽動

中職／館長開球被抗議　抓狂揚言不會再去開球　

中職／美國獨立聯盟新洋投加盟中職　傳桃猿已簽下

讀者回應

﻿

最新新聞

17上得點圈2名跑者　陽岱鋼遭三振

2陳重羽救獅　張偉聖腳剛好又手傷

3陽岱鋼戰西武　5上選球保送上壘

4勇士隊醫曾保證KD復出傷勢不會加重

5布雷傳授打擊秘笈　高國慶送機

熱門新聞

1NBA冠軍戰／G5勇士106比105扳回1勝

2帕克宣佈結束18年生涯

3KD復出痛又傷　羅瑞要暴龍迷不准歡呼

4勇士總管哽咽曝KD阿基里斯腱受傷

5館長開球被抗議　抓狂揚言不再去開球

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

紅襪傳奇「老爹」驚傳夜店遭槍擊　緊急送醫急救！

館長開球挖地瓜 很漏氣心情低落

林哲瑄打擊跟釣蝦一樣，四打數三安打手感火燙 | 06_09 富邦 vs 統一 賽後

翁瑋均投球失控！觸身球直擊張志豪的腰間，陳江和趕快安撫情緒 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 六局下

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366