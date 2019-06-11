導師、競爭對手再到兄弟　CP3：帕克擁有名人堂級生涯

▲帕克(右)宣布退役結束18季NBA生涯，保羅稱讚他有名人堂級表現。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA一代傳奇控衛帕克(Tony Parker)11日宣布結束18季NBA生涯，正式高掛球鞋退役。身為場上老對手，也是聯盟當代最佳控衛之一的保羅(Chris Paul)同樣也獻上最高祝福。CP3就表示，「從導師到競爭對手，最後再變成兄弟，我到現在還是無法限制住你，祝賀你有一個名人堂等級的職業生涯。」

本季開打前才離開效力17季的馬刺選擇轉戰黃蜂，帕克這個賽季黃蜂無緣闖進季後賽後，就傳出可能退役消息。11日他本人也正式宣布高掛球鞋，結束在馬刺、黃蜂共18個賽季的NBA生涯。

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帕克宣布退役後，各方好手與昔日戰友也紛紛給予祝福，其中生涯交手對位無數次的聯盟明星控衛保羅，更是給予了帕克最高度的肯定與祝福。

CP3表示，「從導師到競爭對手再到兄弟，你從右轉左的變相後撤步以及招牌大轉身過人，我到現在還是無法有效限制祝你，帕克我非常的愛你，恭喜你擁有一個名人堂等級的職業生涯。」

比帕克晚了4個賽季才加入NBA，保羅生涯與帕克交手無數，兩人在聯盟頂尖後場對決，也曾經是西區的精彩戲碼，如今帕克選擇結束NBA生涯後，CP3「英雄惜英雄」的獻上祝福，也給予這位老對手最高的致敬與祝福。

▲帕克與保羅曾經都是聯盟頂尖控衛代表。（圖／達志影像／美聯社）