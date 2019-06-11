見證帕克成長蛻變　波波維奇：願他享受退役人生

▲帕克宣布退役，恩師波波維奇給予最大祝福。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

昔日幫助馬刺王朝奪下4冠，個人榮耀不計其數的傳奇控衛「小跑車」帕克(Tony Parker)11日宣布結束18季NBA生涯，正式高掛球鞋退役。以19歲之齡就加入馬刺，帕克從昔日的毛頭小子到成為聯盟決賽MVP，恩師馬刺教頭波波維奇(Gregg Popovich)表示，「我見證了帕克的成長，接下來希望他好好享受退役人生。」

NBA生涯共18個賽季，帕克替馬刺拿下4座NBA總冠軍，個人也獲選2007年的決賽MVP，生涯4次入選聯盟年度陣容(3次第2隊、1次第3隊)，更是6屆西區明星隊成員，即便上季選擇離開馬刺轉戰黃蜂，但帕克與黑衫軍的關係，依舊是密不可分。

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11日正式宣布退役，帕克的退休宣言也迅速獲得昔日戰友及教練祝福，早一年退休的老隊友「鬼之切入」吉諾比利(Manu Ginobili)就在個人社群發文表示，「能夠和這傢伙分享這麼多的回憶，實在是我的榮幸！恭喜我的朋友打出了一個非凡的職業生涯，現在是時候來打網球了！」

至於從19歲開始，就一路提攜帕克成長的馬刺教頭波波維奇，談到這位得意門生時更是表示，「帕克擁有精彩的職業生涯，我有幸從他19歲就和他合作，我見證了他的成長，我希望他接下來在球場外也能一如既往的活躍，讓自己忙起來並享受人生，享受家人的陪伴。」

帕克職業生涯豐功偉業不計其數，除了以6829次助攻高居馬刺隊史助攻王，生涯共拿下892場勝利更高居NBA歷史第7位，例外季後賽得分來到4045分，更高居史上第9位。

▲吉諾比利與帕克相隔一個賽季後都宣布退役。（圖／達志影像／美聯社）