NBA冠軍戰／KD下季回不來　沃神：2019-20賽季恐全報銷

▲杜蘭特遭遇職業生涯最嚴重傷勢，接下來個人動向更加難以確定。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

日前確定右腳阿基里斯腱斷裂，並進行手術修復，勇士王牌球星杜蘭特(Kevin Durant)即便倒下，但奮戰精神仍贏得外界一致肯定。但根據ESPN「沃神」知名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導指出，杜蘭特很可能將缺席整個2019-20賽季，藉以復健阿基里斯腱傷勢，下賽季的NBA無緣見證KD回歸。

G5第2節開打不到3分鐘，KD就因傷勢倒下，引發全世界籃球迷震驚，13日他又以震撼方式，宣布自己確診右腳阿基里斯腱，並已完成手術修補，將展開漫長的復健旅程。

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根據過往NBA球員遭逢阿基里斯腱傷勢的恢復期，杜蘭特預估即便最快也可能在明年2月中下旬，才可能回到NBA賽場，ESPN知名記者「沃神」更是大膽直言，認為杜蘭特下個賽季將因傷無緣回歸，持續一整季的復健。

對於杜蘭特來說，本季適逢「合約年」狀況下，卻遭遇可能終結職業生涯的嚴峻傷勢，確實是個人籃球生涯至今的最大考驗，接下來杜蘭特是要執行與勇士剩下1年3150萬美金的合約選擇權，還是跳出現有合約成為自由球員，爭取更大新約，恐怕也將是今夏一大焦點。

據了解，目前聯盟中包括尼克、籃網，都對杜蘭特保持高度興趣，甚至不排除以頂薪網羅，但杜蘭特若下賽季必須整季休兵養傷，是否會影響其後續生涯方向佈局，相信也將是杜蘭特所屬團隊必須深思之處。

現年30歲的杜蘭特，生涯平均能繳出27分、7.1籃板、4.1助攻、1.1抄截、1.1阻攻，但經歷阿基里斯腱斷裂的巨大傷勢，KD回歸後還能有多少功力，恐怕也將是各隊搶人時的最大賭注。

▲杜蘭特下賽季恐因傷勢難以回歸。（圖／CFP）