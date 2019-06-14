NBA冠軍戰／勇士迷心碎　湯普森G6也傷退

▲勇士面臨極大考驗，湯普森G6第3節也痛苦倒地傷退。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

在甲骨文球場進行本季總冠軍主場最後一役，G6衛冕軍勇士全力求勝希望扳平戰局的強大氣勢，卻在第3節尾聲面臨嚴峻考驗，原因就是此戰全隊進攻火力最旺的湯普森(Klay Thompson)，第3節剩下2分22秒時，湯普森切入左膝受傷痛苦倒地，雖然隨後堅持完成兩罰，但仍負傷確定此戰無法回歸，並已經拄著拐杖離場。

此戰勇士持續於主場背水一戰，湯普森更是帶頭狂砍分，上半場個人就貢獻18分，3節未打完更是拿下全場最高的30分進帳。

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不過湯普森在第3節終了前2分22秒，一次切入後左膝呈現不自然狀況落地，當場痛苦倒地不起，隨後湯普森先是退場，隨後先回歸執行兩罰命中，勇士再火速故意犯規，讓湯普森回到休息室進行治療。

上一戰才折損傷癒復出的杜蘭特(Kevin Durant)，湯普森此戰手感如此火燙情況下傷退，當下就連好搭檔柯瑞(Stephen Curry)都表情嚴肅直搖頭，而根據場邊記者最新報導，湯普森此戰確定無法回歸上陣，隨後並被鏡頭捕捉到拄著拐杖離場畫面。

▲湯普森此戰狂轟全隊最高30分。（圖／CFP）