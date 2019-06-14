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NBA冠軍戰／湯神超準　季後賽三分進球超越LBJ史上第3

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▲2019 NBA 總冠軍G6，湯普森（Klay Thompson）。（圖／CFP）

▲湯普森季後賽三分球命中數，超越詹皇正式排名史上第3位。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA總冠軍G6，勇士全隊最火燙的男人絕對非上半場就狂砍18分的「湯神」湯普森(Klay Thompson)莫屬，上半場三分球3投2中情況下，湯普森目前生涯季後賽三分球命中數來到372顆，正式超越湖人天王球星詹姆斯(LeBron James)，獨居史上第3位，神準火力名留青史。

除了因傷缺陣的G3外，湯普森在本季冠軍系列戰的穩健表現，成為勇士能持續與暴龍纏鬥的最大關鍵。14日第6戰湯普森又是火力全開，首節就率先砍下10分，上半場更有全隊最佳的18分進帳，進攻火力相當旺盛。

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湯普森上半場也完成生涯難能可貴里程碑，三分球3投2中情況下，季後賽三分球總命中數來到372顆，正式超越詹皇的370顆，排名獨居史上第3位，距離史上第2名的「雷槍」艾倫(Ray Allen)的385顆，也僅剩些微差距。

不過湯普森距離NBA史上季後賽三分「進球王」仍有一大段差距，且王者不是別人，正是「浪花兄弟」柯瑞(Stephen Curry)，柯瑞生涯季後賽三分進球數在G6開打前為467顆，仍獨居史上首位。

▲勇士湯普森、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森本次總冠軍系列進攻火力相當穩定。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 湯普森勇士暴龍籃球NBA浪花弟Klay Thompson湯神
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