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湯神不走了？　湯普森爸：毫無疑問將續留勇士

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▲2019 NBA 總冠軍G6，湯普森（Klay Thompson）。（圖／CFP）

▲湯普森今夏續留勇士機率不低。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

力拚挑戰5年內第4冠的勇士不僅衛冕失利，更接連折損杜蘭特(Kevin Durant)、湯普森(Klay Thompson)兩名大將，兩人為保住球隊爭冠氣勢重傷，下一季可能都將面臨接近整季報銷狀況，連帶兩人今夏合約到期動向，也引發關注，不過湯普森父親老湯普森(Mychal Thompson)就表示，「毫無疑問，我們將會續留勇士。」

14日在總冠軍G6狂砍30分，卻於第3節一次切入扣籃時不慎落地傷到左膝，湯普森雖強忍傷痛罰進兩球退場，但賽後仍傳出左膝前十字韌帶撕裂的重大傷勢。

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雖然湯普森奮戰精神贏得外界尊敬及好評，但接下來「湯神」要面臨的不僅是漫長的復健期(預計最快在明年2月左右才能復出)，今夏合約到期後該何去何從，也引發外界關注。

不過湯普森的父親，也是昔日NBA退役戰將的老湯普森就表示，「毫無疑問，湯普森將會與勇士續簽，未來持續為灣區軍團效力。」

本季湯普森平均能繳出21.5分、3.8籃板、2.4助攻、1.1抄截，且三分球命中率高達40.2%，每場能投進3.1顆三分球，雖然未能入選年度前3隊最佳陣容，但整體表現依舊是聯盟頂尖。

不過湯普森本季順利入選年度防守第2隊，多少也證明了湯普森絕非單純的射手角色，而是攻守俱佳的超級球星代表。

▲2019 NBA 總冠軍G6，湯普森（Klay Thompson）。（圖／CFP）

▲湯普森今夏續留勇士機率不低。（圖／CFP）

關鍵字： 湯普森勇士暴龍籃球NBA浪花弟Klay Thompson湯神
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