NBA冠軍戰／雷納德續留暴龍？　格林：奪冠會起到作用

▲雷納德成功幫助暴龍奪下隊史首冠。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

暴龍勇奪隊史成軍24年以來，首座NBA年度總冠軍金盃，陣中頭號大將雷納德(Kawhi Leonard)的表現絕對是功不可沒。今夏將成為自由球員的他，預料也會引發FA市場的強大關注。從馬刺再到暴龍都並肩作戰的隊友格林(Danny Green)就認為，「奪冠會對雷納德的去留有了重大的影響！」

以4勝2敗擊敗勇士封王，暴龍奪冠最大功臣自然首推球隊一哥雷納德，而他也如願成為聯盟史上第3位，分別於兩支球隊都奪下總冠軍MVP的好手，更是史上首位於東、西區都成為決賽MVP的超級球星。

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不過，這個夏天就將成為自由球員，雷納德在暴龍僅待1季就奪下至高無上的冠軍殊榮，究竟多倫多該如何留住這位建隊基石，儼然成為這個夏天球隊制服組的最大課題。

從馬刺到暴龍都是雷納德隊友，「聖堂射手」格林就說，「如果我們在季後賽很早就被淘汰，那樣的過程一定會影響雷納德的決定，但現在他了解這支球隊，並和大家建立了這麼棒的里程，這可能讓他的決定更加困難了。」

不過格林也強調，「格林為這個國家(加拿大)帶回了總冠軍，這可不是僅僅為了一座城市，而是為了這家俱樂部、這個國家奪冠，而且只用了1年，無論他最終怎麼選擇，他都盡責的完成了自己的任務。」

雷納德這個夏天將成為自由球員待價而沽，憑藉他本季出色表現，包括季後賽、冠軍系列戰的強勢演出，絕對將成為列強積極爭取的頭號目標。

▲格林(右)認為雷納德奪冠後續留暴龍機會將會提升。（圖／達志影像／美聯社）