林家兄弟「一年兩冠」　林書豪、林書緯美台連線雙登頂

▲林書緯(左2)與父母一同見證二哥林書豪奪下NBA年度總冠軍。（圖／取自林書緯FB）

記者杜奕君／綜合報導

多倫多暴龍拿下自1995年擴編加入NBA後，24年以來隊史首座年度總冠軍，這也讓華裔球員林書豪在聯盟奮戰9季後，終於嘗到NBA年度總冠軍滋味。此戰林書豪父母、弟弟林書緯都到場見證，林書緯並稱讚哥哥是位真正的冠軍。巧合的是，林書緯本季在SBL也拿下冠軍，兄弟倆在今年都順利捧起冠軍金盃榮耀。

雖然整個冠軍系列戰僅上場51秒，但林書豪在季中加入暴龍後，終於獲得至高無上的NBA總冠軍殊榮，豪小子賽後也開心捧起冠軍金盃拍照並發文留念，並強調將榮耀歸於上帝。

請繼續往下閱讀...

此戰包括林書豪父親、母親，以及弟弟都到場觀戰，對於林書豪來說，能從自己的NBA發跡球隊勇士手中，以及從小長大的家鄉球迷面前奪冠，更是別具意義。

另外值得一提的是，林書豪、林書緯兩兄弟也完成了另類的「雙林雙冠」，林書緯在先前落幕的SBL第16季，幫助富邦勇士拿下隊史首座SBL總冠軍，如今哥哥林書豪也緊追在後，奪下至高無上的NBA冠軍，兩兄弟可說都邁向了籃球生涯的新里程碑。

不過，林書豪季中加入暴龍後，自例行賽末段到季後賽期間，整體並未進入球隊主要輪替陣容，對於8月就要滿31歲的林書豪來說，雖然奪下冠軍殊榮，但接下來約滿後的個人動向，仍將受到關注。

在本季無法獲得足夠上場時間情況下，豪小子下個賽季是否能找到適合的落腳處及合約內容，也將是進入職業生涯後半段階段下，對林書豪來說最迫切重要之事。

▲林書豪奪冠後開心捧起冠軍金盃合影留念。（圖／取自林書豪IG）