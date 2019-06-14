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NBA冠軍戰／「連霸王朝」殺手　雷納德登頂聯盟最強

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▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德兩度奪冠，都阻斷對手要挑戰冠軍3連霸大業。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

「北境之王」正式登基！暴龍雷納德(Kawhi Leonard)順利率領楓葉軍團以4勝2敗登上NBA年度總冠軍，個人也奪下生涯第2座決賽MVP殊榮。巧合的是，2014年在馬刺奪冠，雷納德成功阻斷了熱火挑戰3連霸大業，此次同樣面對挑戰3連霸(5年內第4冠)的勇士，雷納德再度阻斷衛冕軍大業，堪稱連霸王朝殺手。

上季因腿傷僅打9場，甚至所屬陣營與原東家馬刺出現嫌隙與場外耳語，但雷納德本季轉戰加盟暴龍後，依舊維持一段低調、內斂態度，選擇「用成績來說話」，整季雷納德繳出26.6分、7.3籃板、3.3助攻、1.8抄截，更帶領暴龍一路過關斬將，力克原本的東冠大熱門公鹿，與衛冕軍在總冠軍賽交鋒。

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總冠軍6場激戰，雷納德更繳出28.5分、9.8籃板、4.1助攻、2抄截、1.1阻攻，幫助暴龍以4勝2敗登基，奪下隊史首座NBA年度總冠軍，更重要的是，雷納德不僅2度獲選冠軍賽MVP，且兩次巧合的都阻斷了對手建構「3連霸」王朝的企圖。

雷納德生涯首冠與首座決賽MVP出現在2014年，當年他在黑衫軍馬刺異軍突起，成功擊敗了已經2連霸的熱火，也就是從那時開始，雷納德開始被視為馬刺中興的未來王牌。

此次雷納德挑戰的對手更加艱鉅，不僅是力拚3連霸，還是5年內挑戰第4冠的勇士，但雷納德依舊維持高效率演出，成功領軍6戰封王，也再次阻斷熱火挑戰3連霸王朝大業，成為貨真價實的「連霸殺手」。

本季結束後合約即將到期，在1個賽季內就帶領暴龍走向隊史24年來的最高峰，相信多倫多全市球迷，都會希望雷納德這位沉默的天王，能夠續留效力，帶領暴龍持續朝衛冕之路邁進，接下來雷納德的談約聲勢肯定將持續飆升，就看暴龍是否能夠提出足夠價碼，來留下這位聯盟頂尖球星。

▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kahwi Leonard）。（圖／CFP）

▲接下來該如何留住雷納德，將成為暴龍球團今夏最大課題。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 雷納德暴龍NBA籃球Kawhi Leonard勇士熱火總冠軍MVP
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