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2020年NBA冠軍預測湖人奪冠最熱門　暴龍衛冕僅排第4位

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▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯與湖人，仍是下季最被看好的冠軍大熱門。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2018-19賽季14日正式落幕，史上首次由加拿大球隊奪冠情況誕生，暴龍也奪下成軍25年來首冠，可說寫下隊史榮耀新頁。不過賭盤針對2019-20賽季的冠軍預測也隨之展開，最被看好球隊為湖人，其次依序為公鹿及快艇，至於新科冠軍暴龍則僅排第4，火箭及勇士則並列第5位。

暴龍異軍突起奪下2019年NBA總冠軍殊榮，這不僅是NBA史上首次由非美國球隊封王，暴龍也寫下自1995年擴編加入NBA以來的隊史新頁。

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但根據最新的賭盤預測，暴龍並非最被看好的下賽季冠軍熱門球隊，西區豪門湖人仍被看好成為下賽季的總冠軍熱門(賠率+400)，本季未能領軍闖入季後賽的詹姆斯(LeBron James)，則被看好能在下季重新捧起冠軍金盃。

至於排名第2的則是公鹿及快艇(賠率皆為+600)，「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)本季意外在東區冠軍戰中箭落馬，但下季仍被視為奪冠大熱門。

而快艇則在本季打出煥然一新球風，加上今夏球隊具有足夠薪資空間找來重量級球星坐鎮，只要快艇能在季外補強有所斬獲，晉升爭冠勁旅並非毫無可能。

排名第4位的則是新科冠軍暴龍(賠率+800)，眼前對暴龍而言，只要能留下一哥雷納德(Kawhi Leonard)，那麼衛冕大業肯定就有極高希望。

▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德是否續留，將關係著暴龍能否完成衛冕大業。（圖／達志影像／美聯社）

本季衛冕失利的勇士，以及擁有哈登(James Harden)在鎮的火箭，則都以賠率+1000居第5位，勇士今夏是否留下杜蘭特(Kevin Durant)、湯普森(Klay Thompson)尚待評估，但兩人即便續留，下個賽季整季報銷的可能性也極高，勇士整體戰力勢必受到極大考驗。

至於火箭方面，哈登與保羅(Chris Paul)的後場雙星組合究竟是否續存？恐怕仍在未定之天，若火箭能重新找到「助燃」好手加持，要持續挑戰西區登頂仍大有可為。

▲2019 NBA 總冠軍G6，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞下季恐怕仍得獨力扛起球隊攻守重任。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍暴龍勇士湖人公鹿快艇火箭籃球
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