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林書豪「關門戰」回歸拿8分5助攻　暴龍練兵仍狂虐灰狼20分

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▲▼暴龍，林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

暴龍10日迎來本季最後一場例行賽，到灰狼主場作客，主控羅瑞(Kyle Lowry)和禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)輪休，前役遭冷凍整場的林書豪回到替補陣容，他打了20分鐘攻下8分、5助攻和4籃板，但整場8投僅2中，手感依舊冰冷。暴龍上半場就拉開22分領先，終場也毫無懸念以120比100收下本季第58勝。

林書豪前役對熱火在身體無病痛之下，意外被冷凍了整場，這是他繼2015年效力湖人時遭「DNP」(登錄卻未上場)後，生涯第2度遇到這種狀況，與他競爭季後賽固定輪替名額的前鋒鮑威爾(Norman Powell)則大爆發攻下全隊最高的23分，對「豪小子」來說，這無疑是一大警訊。

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暴龍10日迎來例行賽「關門戰」，兩位主將羅瑞和伊巴卡輪休，由范弗利特(Fred VanVleet)頂替先發主控，林書豪則「回歸」替補陣容，在首節還剩2分16秒接替射手格林(Danny Green)上陣，嘗試了一記中距離跳投沒進。

▲暴龍林書豪、雷納德、小賈索；籃網羅素。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

「豪小子」次節開局繼續留在場上，他單節送出4次助攻，與幾位板凳上的夥伴米克斯(Jodie Meeks)、布區(Chris Boucher)和阿努諾比(OG Anunoby)成功連線，自己則靠著3罰打破鴨蛋，上半場打了9分鐘，得到3分、4助攻和1籃板。

上半場2次出手都落空的林書豪，第3節2度在三分外線跳投還是沒能命中，直到此節最後14.5秒，才終於憑藉上籃首度投籃命中，並要到加罰機會完成了3分打，得分來到6分。

林書豪末節又打了將近8分鐘，依舊沒找回手感僅再添2分，還發生了3次失誤。他此役上陣20分鐘是近4戰新高，不過暴龍整場啟用了13名球員，練兵意味濃厚。「豪小子」單場8投2中攻下8分、5助攻和4籃板，外帶1抄截，三分球4次出手都落空。

暴龍則在當家得分手雷納德(Kawhi Leonard)上場24分鐘就轟了20分帶領下，以120比100痛扁灰狼收下本季第58勝，鎖定本季聯盟第2出色的戰績，只要季後賽的對手不是東區龍頭公鹿，他們都將擁有主場優勢。

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍林書豪灰狼
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